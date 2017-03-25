Александр Пивоварский: Беларусь быстро продвигается в рейтингах по качеству среды для начала развития бизнеса

Финансировать создание новых производств готов Европейский банк реконструкции и развития. На минувшей неделе один из руководителей этого банка встречался в Минске с Президентом Беларуси. Но более подробно о планах и намерениях ЕБРР в интервью нашему обозревателю Яне Шипко рассказал глава представительства в Беларуси Александр Пивоварский.

Александр, такое количество визитов топ-руководителей Европейского банка развития в Беларусь за последние пару лет – это показатель того, что есть интерес к нашей стране, чтобы развивать сотрудничество?

Александр Пивоварский, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси:

Беларусь – это страна, в которой начинаются реформы и изменения в разных направлениях экономики. И поэтому у нас сейчас очень серьезный интерес. Много людей из Лондона, из других офисов приезжают, чтобы продолжить работу и разузнать, где реально мы можем делать проекты.

А что рассказываете инвесторам о Беларуси? Стоит ли им бояться вообще каких-то барьеров, которые существуют, либо тот, кто уже пришел однажды на наш рынок, уже продолжает развиваться и вряд ли отказывается?

Александр Пивоварский:

Беларусь довольно быстро продвигается в рейтингах по качеству среды для начала развития бизнеса. Хорошая очень инфраструктура, инфраструктура дорог, хорошо привязана страна к разным потенциальным торговым партнерам, инвесторам. Может быть, единственный фактор, который сейчас волнует инвесторов, это макроэкономическая стабильность – в смысле она сейчас есть, но продлится ли она. Может, инвесторы немного бояться того, что будет дальше. Я думаю, что то, что делает Национальный банк, ту работу, которую они проводят по улучшению макростабильности, это очень положительная работа, об этом надо больше говорить. Я надеюсь, что все эти факторы совместно приведут к увеличению, росту привлекательности страны. Плюс, конечно, сейчас безвизовый режим. Даже на пять дней это уже плюс, потому что теперь инвесторы, даже первые коллеги у нас в состоянии приехать быстро, не ожидать, быстро приехать на переговоры, когда нужно.

Сейчас даже поговаривают о том, чтобы кредиты в белорусских именно рублях давать, а не валютные. Это тоже как такое следствие стабильности?

Александр Пивоварский:

Сейчас, как мы видим уже по опыту, рубль практически «плавает». Иногда он чуть-чуть усиливается, иногда он чуть-чуть слабеет. Но это уже связано с какими-то макропроцессами, процессами в соседних странах и так далее. И это очень положительный сигнал. Это позволяет теперь делать шаги по развитию внутренних рынков капитала, которые мы бы хотели в ЕБРР поддержать и увеличить пропорцию кредитования в местной валюте.

Очень многие страны на пространстве СНГ ждут прихода Европейского банка развития, потому что это влечет за собой такую реконструкцию и дорог, инфраструктуры, то есть влияет на качество жизни.

Александр Пивоварский:

Мы сейчас обсуждаем направление работы – дороги. Потенциально дорога М10. Начинаем говорить о потенциальных проектах в железной дороге, в авиационном секторе, в энергетике, в направлении улучшения снижения энергоемкости жилых домой.

«Зеленая» энергетика уже не просто для красного словца.

Александр Пивоварский:

Вообще, у нас цель – к 2020 году, чтобы 40% всех наших инвестиций (имеется в виду не по количеству, а именно по каждому евродоллару), чтобы эти инвестиции были направлены на снижение ресурсоемкости экономики. Для того, чтобы помочь снизить потребление энергии в стране и увеличить качество государственных услуг. И здесь мы уже где-то пару лет работаем в направлении водоотвода и водоподачи в небольших городах. Я надеюсь, что это ведет к тому, что качество воды лучше и людям живется лучше.

Европейский банк развития – это только крупные мегапроекты, политически важные либо может также корпоративный клиент, например, частный, малый, средний бизнес прийти с какой-то интересной бизнес-идеей и рассчитывать на поддержку?

Александр Пивоварский:

Конечно, может. У нас не только крупные проекты. У нас на самом деле есть проекты и небольшие, и совсем небольшие. Есть небольшие в районе 1 млн евро. В принципе, это не очень большой проект.

Вы жили в Лондоне. Когда были в главном офисе в Беларуси несколько месяцев, вы же оценили нашу страну для жизни, не только для инвестиций.

Александр Пивоварский:

Я бы сказал, что Беларусь – очень комфортная страна для жизни. У меня только положительное впечатление. Здесь, в принципе, очень вкусная еда, особенно молочные продукты, хлеб, который качественный. Красивая природа. Тут легко и быстро можно выйти на природу. Я ездил тут и на лыжах, и на коньках во время зимы, потому что много лет жил без настоящей зимы. В принципе, у меня здесь очень положительное впечатление.

Спасибо вам большое за беседу.

Александр Пивоварский:

Спасибо вам.