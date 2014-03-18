Александр Лукашенко раскритиковал созданную в Беларуси систему сбора и переработки вторсырья

Новости Беларуси. Президент критикует созданную в Беларуси систему сбора и переработки вторсырья за низкую эффективность. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 марта на совещании по вопросу совершенствования этой сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в стране действует госпрограмма, которая предусматривает принцип расширенной ответственности производителей и импортеров, то есть самостоятельной утилизации товаров. Однако, последние систему игнорируют.

Сегодня мы перерабатываем чуть более 12% отходов, в то время как во многих европейских странах этот показатель достиг 50%.

Президент поручил детально изучить проблему, проанализировать международный опыт и подготовить соответствующие предложения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы должны этим заниматься. У нас нет лишних ресурсов. Произвести бутылку значительно дороже обычным образом, технологическим - привезти песок, еще там какие-то составляющие, и произвести бутылку, значительно дороже, чем произвести ее из боя стекла. Может дороже, вы мне сейчас должны доказать, что это дороже. Но, извините меня, весь мир этим занимается. Германия половину из отходов получает нормальных ресурсов, так я сказал? Швейцария - 30%. Я давно говорил - поезжайте в Швейцарию, научитесь это делать, как делают швейцарцы. Это равнозначная нам республика. Это же огромный ресурс, который мы просто бездарно выбрасываем не задумываясь. Захламляем природу, наносим ущерб здоровью, потом тратим миллиарды долларов для того, чтобы лечить людей. И главное, что для производства не используем такие объемы ресурсов. Поэтому ответ на вопрос «надо ли не надо?» - чисто риторический.

Пять лет назад в стране приняли госпрограмму, направленную на рациональное использование отходов и улучшение экологической обстановки. Были построены мусороперерабатывающие заводы и сортировочные станции. Однако львиная доля отходов вместо того, чтобы работать на прибыль, по-прежнему отправляется на полигоны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Давайте договоримся так: все это надо дошлифовать. Ответственный один — Вы, Андрей Викторович. Приглашайте, кого хотите. Не дай Бог Вы внесете не тот проект Указа — голова с плеч. Вот и все. Весь наш результат нашего сегодняшнего разговора и сборов. Вы не готовы работать так, как положено, Вы этим в Правительстве не занимались, это пущено на самотек. Да, у вас какие-то есть результаты. Вы даже эти вот планы ниже колена, что доводите, вы их не каждый год выполняете по отдельным видам. Стекло, по-моему, ни в один год не выполнили. Ни в один год! Так кому надо такие доведенные планы!

У нас что, стекла нет? Так почему вы не собираете и не выполняете даже свои планы! Пока мы не трогаем систему, она у нас остается, государственная структура, я здесь не вижу большого страха, у нас под ногами огромные ресурсы, несметное богатство, а мы ходим и себя успокаиваем: посмотрите, какие молодцы. С 2009 года на 100%, 200% увеличили. Так тогда почти ничего не делали, а сейчас хоть что-то, но этого мало, поэтому надо довести по всем направлениям очень напряженные показатели. Он может в кошелек государства получить хорошие деньги, которые сегодня просто пропадают.

В 2009 правительство предложило внедрить в Беларуси принцип расширенной ответственности. Когда средства производителей или импортеров идут на финансирование системы сбора и переработки мусора. Они могут заниматься этим сами или за плату поручить эту работу специальной организации. В республике - это «Оператор вторичных материальных ресурсов».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Анализ этой ситуации показывает, что пока система не работает так, как мы хотели бы и как ожидали. Как мне докладывают, более 2 тыс. субъектов хозяйствования просто игнорируют эту систему. Есть, конечно, и положительные результаты. Заготовительные организации стали собирать больше вторичного сырья, значительно обновили свою материально-техническую базу, началось строительство перерабатывающих производств. «Но уровень извлечения вторичных материальных ресурсов остается крайне низким. По самым оптимистичным подсчетам, мы перерабатываем только чуть более 12% твердых коммунальных отходов.

Пилотный проект в мусоропереработке - завод в Бресте. Пока именно там выжимают максимум из отходов - извлекается до 20% вторресурсов. Шел разговор о том, чтобы подобный объект был в каждой области. В 2012 году в Беларуси образовалось 43 млн. тонн отходов.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра республики Беларусь:

Резервы у нас есть, мы можем увеличить потенциалы извлечения, как минимум, в 2 раза.

На совещании разбираются, насколько выгодна сегодня переработка мусора? И стоит ли такая овчинка выделки? Хватит ли сырья, чтобы загрузить действующие и будущие производства?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы мне скажите как специалист: может нам эту макулатуру нет смысла собирать или только ее собирать ради того, чтобы захламлять страну, чтобы мусора не было. Если не выгодно, если выгодно целлюлозу и т.д., чтобы по все цепочке было это рентабельно, пусть с небольшой рентабельностью, Белкоопсоюзу, населению и т.д. Если взять цену, по которой мы привозим макулатуру на завод, это не выгодно будет по сравнению с новьем, которое мы делаем?

Андрей Шорец, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

На сегодняшний день из макулатуры вторичной не выгодно. Но в перспективе, с учетом того, что мы сближаем рынки, что есть Россия, Казахстан, Европа, этот рынок будет востребован. Мы не должны остановить работу. У нас должна быть система сбора, мы должны наше население заинтересовывать, мы должны за счет организации мощного раздельного сбора дать возможность населению как бросить макулатуру, стеклобутылку или пэт-бутылку около подъезда, так и дать возможность занести на приемный пункт, получить за это деньги. На сегодняшний день это не совсем рентабельно, но в перспективе и с учетом того, что выравниваются цены и в нашем едином экономическом пространстве, и на Западе, это будет рентабельно.

На этой встрече прозвучала инициатива частной компании, которая предлагает скопировать европейский опыт. Когда производители обязуются утилизировать упаковку и товар после их использования и делают финансовые взносы в международную систему «зеленая точка». При этом используют соответствующую маркировку. Но оператор вторресурсов должен быть в таком случае частной компанией. Не поддержали.

Андрей Кобяков, глава администрации президента Республики Беларусь:

Нам нужно создавать для трех государств в Евразийском экономическом союзе единые ставки, единую систему и т.д.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Может, систему не единую, сопрягаемую систему, чтобы схожие были. Главное — это деньги.

Пока решено отладить работу системы в рамках Таможенного Союза. Президент также поручил увеличить задание по сбору макулатуры, стеклобоя и других отходов.

Учитывая, что на этой встрече правительство, Администрация Президента и губернаторы - Александр Лукашенко затронул тему экономики. Время сложное — нужно подтянуть качество работы предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас непростая ситуация в мире в экономике. И мы, как часть этой мировой экономики, очень зависим от этого целого. И кризисы всегда должны страну напрягать, и этот кризис должен поставить любой трудовой коллектив в такие условия, когда они будут же делать меньше, потому что много не продашь, но качество подтянуть продукции. Займитесь этим. Послов зажали, чтобы продавали продукцию, а продавать же не хочется, хочется, знаете, беленькие манжетки, беленькие воротнички, сидеть во Франции и представлять какие-то политические интересы, заниматься болтовней и картины на стенах развешивать, показывать свою работу, когда их жиманули по продажам продукции, что в этом году надо будет перед Президентом отчитываться, они взвыли, что продукция не та. То же самое у губернаторов. У вас наступает посевная, у вас. Не у меня и даже уже не у Мясниковича, у вас. Мы вам дали все для того, чтобы посеять. Деньги у вас, трактора у вас, топливо у вас, все у вас — действуйте!