Александр Лукашенко принял с докладом директора администрации Парка высоких технологий

Валерий Цепкало озвучил итоги работы силиконовой долины за прошлый год.

Объём производства возрос вдвое — до 260,5 миллиардов рублей. Сегодня в ПВТ работает 61 резидент. За последние три года их услуги обошлись заказчикам более чем в сто миллионов долларов. Другими словами, именно столько заработал парк на своих программах и технологиях. Валерий Цепкало также сообщил главе государства о ходе строительства и о том, как и где сегодня подбирают кадры.

Белорусская силиконовая долина – структура, ориентированная на экспорт. Программный продукт, разработанный компаниями из Беларуси, отправляется в Россию и страны дальнего зарубежья. В ближайшее время состоится Презентация белорусского Парка высоких технологий в Швеции. Резиденты нашего парка представят там свои последние разработки в сфере IT – технологий.

Эта организация – самый молодой резидент белорусской силиконовой долины: московская деловитость и белорусские мозги - и вот уже на выходе первый программный продукт – современная система видеонаблюдения.

За 2 года число компаний - участниц белорусской силиконовой долины выросло в 3 раза. Требования к потенциальному резиденту очень высокие. Ещё до начала своей деятельности он должен представить бизнес–планы. Кроме того, в ПВТ заседает экспертный совет, состоящий из ведущих ученых и специалистов в этой области, которые определяют уровень компетентности заявителей.

Белорусский Парк высоких технологий может стать прообразом создания Евразийского Центра высоких технологий. Такое мнение как-то высказал Глава государства, встречаясь с коллегами – президентами на саммите ЕврАзЭС. Это не случайно: наш ПВТ – одна из самых динамично развивающихся структур на постсоветском пространстве. Так, за минувший год здесь на экспорте заработали 102 миллиона рублей.

На евразийском пространстве может появиться ещё одна структура – общий для всех стран-участниц Центр высоких технологий. Он нужен, чтобы совместно разрабатывать и реализовывать научно-технические программы инновационные проекты. В последствии, это может привести к формированию единого научно-исследовательского пространства ЕврАзЭС, куда будет вовлечено огромное количество ученых наших стран.

Белорусская силиконовая долина изначально создавалась как структура, ориентированная на экспорт. То, что создают в Минске, отправляется в Россию, СНГ и страны дальнего зарубежья. Для того чтобы тебя у купили, надо, чтобы тебя знали. Потому презентация собственного программного продукта – дело обязательное.