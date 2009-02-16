Предприятия Минсельхозпрода активно осваивают новые рынки сбыта

Россия не должна быть основной страной-потребителем белорусского молока.

Молочные реки и творожные берега. До 2005 года это предприятие было обычным районным молокозаводом. Минимальные прибыли и едва-едва 50-процентная загруженность производства. В сутки с трудом выходили на выпуск 5-ти тонн сыра. С тех пор как завод под своё крыло взяла «Бабушкина крынка» изменилось всё. Более 10 видов сыров, рентабельность производства и спокойствие коллектива.

«Бабушкины» сыры покупают не только в Беларуси, но в Москве, Санкт-Петербурге и Смоленске. Россияне скупают его охотно: экологически чист и сравнительно дёшев. Вообще, белорусская молочная продукция зарекомендовала себя на российском рынке по всем качественным стандартам – но иногда торговые отношения в Союзном государстве отдают вкусом горчёного молока. Так, например, недавно министр сельского хозяйства России господин Гордеев призвал правительство приостановить выделение кредитов Беларуси из-за перенасыщенности российского рынка белорусским молоком. Хотя чья это вина, если огромная страна с развитым агропромышленным комплексом не в состоянии выпускать конкурентоспособную продукцию, чтобы насытить свой аппетит. Может в такой ситуации, стоило бы обратить внимание на удачный опыт соседей. В правильности курса агроведомства по-видимому засомневались и в Москве.



Сегодня стало известно о том, что Дмитрий Медведев предложил Алексею Гордееву должность губернатора Воронежской области и мотивировал отставку главы агропромышленного комплекса - как рациональный и неполитический ход, связанный с тем, что прежний менеджмент регионов был малоэффективным. Пока в стране-соседке пересматривают подходы к кадрам, Беларусь пересматривает маркетинговые ходы в молочной отрасли.

Молоко за вредность. Белорусские предприятия-экспортеры сегодня несут потери от того, что Россия девальвирует свою валюту в большей степени. Но настает тот самый час, когда потери можно компенсировать за счет других факторов – причем есть резервы. По предварительным расчетам специалистов, экспорт продукции предприятий Минсельхозпрода увеличится на 30% по сравнению с 2008 годом. Так, например, два минских предприятия гормолзаводы номер 1 и 3 объединились в холдинг. Молочная страна на 10 гектаров выпускает сотни тонн богатого кальцием продукта каждые сутки.

Мировой финансово-экономический кризис подталкивает сегодня всех к более энергичным действиям - и тот, кто сможет сохранить производство, выйти на новые рынки, освоить новые производственные технологии и более эффективные способы хозяйствования – тот и снимет все сливки после завершения этого сложного периода.

