Александр Лукашенко посещает Пружанскую мини-ТЭЦ

Александр Лукашенко после посещения сельхозпредприятия «Агро-Колядичи» направился на Пружанскую мини-ТЭЦ. Это один из самых энергоэффективных объектов малой энергетики, действующих в Беларуси. Ее эксплуатация существенно экономит природный газ. Главе государства сегодня продемонстрировали возможности новой мини-ТЭЦ.

К тому же, Пружанская мини-ТЭЦ создает 40 дополнительных рабочих мест.

В последние годы в Беларуси реализуются пилотные проекты в сфере малой энергетики. Мини-ТЭЦ появились в Вилейке, Бобруйске, Осиповичах, Пружанах. Ожидается, что до 2112 года малая энергетика будет покрывать до 25% потребностей страны в электричестве и тепле.

Экономия госбюджета только за счет вывода устаревших технологий составит 30, а то и 40%. Для самих райцентров одна такая мини-ТЭЦ заменяет несколько устаревших станций. Принципиальный момент: эти ТЭЦ работают не на газе, а на местных видах топлива — иногда это даже отходы. Пока стоит задача выбрать самый эффективный проект.

Станция в Пружанах показала наилучшие результаты: за полгода работы там сэкономили 3 млрд рублей. В качестве сырья здесь используются древесная щепа и торф.

Александр Байко, директор филиала «Пружанские электрические сети РУП «Брестэнерго»:

По результатам работы нашей ТЭЦ за 6 месяцев было сэкономлено более 3,6 млрд рублей. У нас на предприятии созданы новые рабочие места.

Несмотря на приставку «мини», новая электростанция по параметрам сопоставима с полноценной теплоэлектроцентралью. В комплекте со старой котельной Пружанская ТЭЦ сегодня бесперебойно обеспечивает до 60% потребностей города в электричестве и до 80% — в тепле. Даже в мороз до -5.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У меня, как в народе говорят, загорелся глаз и зуб на это дело. Потому что главная политическая и социально-экономическая проблема у нас в районе — как только наступило лето, председатель райисполкома кнопку нажал — и отключили горячую воду. Детей нечем помыть. Тепло — с перебоями, проблем — куча. Это первое.

Второе: леса захламлены, все это гниет, ничего не измельчается. Нам сеять на этом этапе ничего не надо, чтобы топить эти станции. Там же еще и лозу сеют, потом измельчают, потом топят. Нам хотя бы страну убрать, и этого на наш с вами век хватит. А потом уже будем смотреть — сеять или не сеять. Поэтому вторая проблема решается — мы приводим страну по-хозяйски в нормальное состояние.

Планируется строить по 20-30 мини-ТЭЦ на местных видах топлива в год. В совокупности с другими энергетическими проектами, например АЭС, это в перспективе позволит Беларуси уйти от газовой зависимости на целую треть. Да и райцентры получат в достаточном объеме недорогую электроэнергию. Не будет перебоев с горячей водой.

Пружанская ТЭЦ ежегодно позволяет экономить до 11 млн м. куб. газа. Как показывает мировая практика, малая энергетика — перспективное направление. Ежегодно в Беларуси вырастает вдвое больше древесины, чем мы успеваем перерабатывать.

Александр Лукашенко:

В каждом районе мы должны поставить такую станцию. Это не значит, что только в районном центре — в центре, в областях, в поселках и так далее. Прекрасная программа. И мы эту программу кровь из носа должны сделать. Но это надо делать по-хозяйски. Оправдать можно все.

В соответствии с утвержденной программой, до 2015 года в Беларуси появится 161 мини-ТЭЦ. Параллельно будет развиваться и отдельное направление в машиностроении, ведь нужны установки для производства щепы. А это еще и новые рабочие места.

Немаловажно, что мы первыми начали прорабатывать развитие малой энергетики в постсоветских странах. Уже идут переговоры с иностранными компаниями о создании у нас совместных предприятий по строительству таких ТЭЦ с перспективами выхода на рынки Таможенного союза.

Было дано поручение обходиться отечественными материалами — покупать за границей только то, что нельзя сделать самим.

Александр Лукашенко:

Мы не будем все покупать там. У нас мозговитых людей достаточно. Ты сам можешь разработать такую станцию и построить. Если хотят, чтобы мы, не изобретя велосипед, с ними работали, давайте. 160 станций. Создаем здесь совместные предприятия, производим здесь 95% всего этого оборудования. 5% остается — если они хотят, пожалуйста, пусть привозят котел или топку с Финляндии. Интерес большой. Мы начали первыми. Здесь объемы большие, но и огромный же рынок. И не только Россия, но и Украина, и другие. Они придут к этому. Поэтому пусть идут сюда. Мы должны это делать у себя. И это будет минимум на треть дешевле.

Намечено проработать использование для малой энергетики водных ресурсов, а также ветра. Сегодня в Гродненской области работают 2 небольшие ветроустановки. Под Держинском появится еще несколько немецких ветряков.

Президент также посетил водный дворец, или аквапарк в Пружанах. Александр Лукашенко обратил внимание и на жилую застройку около аквапарка.

Увиденным в Пружанах Президент остался довольным. Сегодня удалось осмотреть не только значительное количество новых объектов, но и обсудить максимальное количество направлений развития в экономике, энергетике, социальной сфере и сельском хозяйстве.