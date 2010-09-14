Александр Лукашенко: КНР займет первое место по инвестициям в Беларусь спустя год-два

Президент Беларуси уверен, что Китай в ближайшее время станет лидером по инвестициям в экономику нашей страны. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с вице-спикером парламента КНР Цзян Шушэном.

Глава нашего государства отметил, что между странами сложились не просто дружеские отношения, а стратегическое партнерство. Настоящий прорыв - в торгово-экономической сфере.

Александр Лукашенко:

За 15 лет товарооборот с КНР возрос до $2 млрд. Кризисные времена мы преодолеваем очень быстро и интенсивно, наращивая товарооборот. Инвестиции КНР в Беларусь растут. Я уверен, что Китайская Народная Республика спустя год-два займет первое место по инветициям в нашу страну. КНР может рассчитывать на Беларусь здесь, в центре Европы, по всем направлениям.

Президент подтвердил, что КНР всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси по всем направлениям. Это станет главной темой переговоров во время визита Александра Лукашенко в Поднебесную в октябре. С Председателем республики Ху Цзиньтао белорусский лидер обсудит все вопросы двустороннего сотрудничества.

Цзян Шушэн, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей:

Я ощущаю между нашими государствами и народами глубокую дружбу. Под вашим руководством в Республике – экономическая стабильность, социальная гармония, повышается уровень жизни населения.