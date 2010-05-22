Александр Лукашенко: Гродненская область должна стать образцово-показательной в республике

Семен Шапиро сегодня утвержден в должности председателя Гродненского облисполкома. Накануне он был назначен Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Представляя Семена Шапиро областному Совету депутатов, глава Администрации Президента Владимир Макей отметил, что новый губернатор знает сильные и слабые стороны региона и особенности развития всех сфер области. В свою очередь Семен Шапиро отметил, что Гродненский регион известен высокими достижениями, культурой и традициями. Он подчеркнул, что «намерен бережно работать с кадрами и поддерживать курс, выбранный прежними руководителями».

Семен Шапиро, председатель Гродненского облисполкома:

Волнительный день. Я волнуюсь. Редко в нашей стране назначаются губернаторы. Их немного. Я благодарен Вам, товарищ Президент, вам, уважаемые товарищи, ваше доверие, за тот выбор, который вы сделали, и за высокую оценку моей предыдущей работы,

Александру Лукашенко импонирует волевой, решительный, требовательный стиль работы Семена Шапиро, нацеленный на высокий результат. Как отметил глава государства, новый губернатор хорошо знает агропромышленный комплекс страны, пройдя путь от специалиста и руководителя конкретного хозяйства до министра сельского хозяйства и продовольствия.



Александр Лукашенко:

Уважаемый Семен Борисович, очень сложное, ответственное время, как Вы видите, вступаете в должность председателя Гродненского облисполкома. Гродненская область должна стать образцово-показательной в республике.