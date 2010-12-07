А. Лукашенко: Увеличение реальных денежных доходов к 2016 году сделает доступным строительство жилья за счет собственных и заемных средств

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

Беларусь должна быть страной, где хочется жить. Думаю, одно из главных слагаемых комфортной и благополучной жизни — крыша над головой. Поэтому приоритетом государственной политики останется жилищное строительство.

Многое сделано в этой сфере. На протяжении нескольких лет по числу построенных квартир на 10 тысяч населения Беларусь лидирует среди всех стран СНГ и входит в группу государств мира с высокими показателями.

В будущей пятилетке окончательно решим вопросы доступности и качества жилья. Строительный потенциал страны должен обеспечить введение к 2015 году 42 млн. кв. метров жилья, что в 1,6 раза больше, чем в текущей пятилетке. Запланированное увеличение реальных денежных доходов должно к 2016 году сделать для основной массы населения доступным строительство жилья за счет собственных и заемных средств.

Для граждан, нуждающихся в социальной защите, будет построено с государственной поддержкой не менее 50% возводимого жилья. Кроме того, расширится институт льготного кредитования. Недавно я подписал указ о снижении в городах с численностью до 50 тысяч жителей ставки по льготным кредитам на жилье до одного процента годовых. Это уникальные условия — таких в мире нет. И это я к льготам.

Решены вопросы по земле — сегодня нет никаких проблем получить земельный участок под строительство жилья. За деньги, бесплатно — в зависимости от правовых оснований приобретения участка. Бери и строй свой собственный дом.

Надо оперативно доработать систему ипотечного кредитования, которая позволит задействовать в жилищном строительстве финансовые средства частных инвесторов. Создать привлекательные условия с тем, чтобы стимулировать граждан шире использовать этот прогрессивный финансовый инструмент. При этом должны быть учтены все ошибки зарубежного опыта, они уже сегодня видны, должны быть предусмотрены рычаги безопасности как для банков, так и для застройщиков. Правительству и Национальному банку поручается ввести ипотеку в полном объеме уже в первом полугодии 2011 года.

Однако никакие миллионы квадратных метров полноценно не решат проблему, если не будет обеспечено качество жилищного строительства. Эта тема уже набила оскомину. И ведь для ее решения не нужны ни дополнительные деньги, ни трудовые ресурсы. Причина в одном — наплевательское отношение к своей работе и людям. До конца года все претензии граждан по качеству введенного в строй жилья должны быть устранены. За это лично отвечает министр архитектуры и строительства, и такое поручение ему давалось еще полгода тому назад, когда мы суммировали жалобы людей и увидели, что мы сегодня строим внешне красивые дома, человек туда заселяется, а через три месяца пошли трещины по стенам, крыша перекосилась, а то и дом развалился. Это — преступление! Так мы это квалифицировали. И министр получил соответствующую задачу. Выполнение этой задачи заканчивается 1 января 2011 года.

Комфортность жизни не будет достигнута без глубинной дебюрократизации и искоренения коррупции. Люди вынуждены обращаться к Президенту с самыми элементарными просьбами: урегулировать бытовой земельный спор, помочь убрать приусадебный участок, пустить автобусный маршрут и так далее. Меня здесь больше всего волнует то, что человек не может решить на местном уровне даже такие пустяковые вопросы, которых и возникать–то не должно. Работа с людьми, внимательное отношение к их нуждам даже более важно, чем выполнение экономических показателей. Формализм, бездушие по отношению к простому человеку будут и впредь жесточайшим образом пресекаться. Забота о людях, социальная ориентированность, честность и справедливость государственной политики являются краеугольными камнями и направлениями для всей системы власти и для меня как Президента.

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