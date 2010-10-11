А. Лукашенко принял участие в открытии сборочного производства «АВИК-БелАЗ Карьерные машины» в Китае

Завершился рабочий визит Президента Беларуси в Китай. Александр Лукашенко направился в Минск. Сегодня в Пекине Глава нашего государства встретился с Председателем КНР Ху Цзиньтао. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами.

Также Президент принял участие в церемонии открытия сборочного производства и сервисного центра «АВИК-БелАЗ Карьерные машины» и встретился с гендиректором Китайской корпорации авиационной промышленности.

Кроме того, сегодня Беларусь и Китай подписали пакет из 13 документов по реализации совместных проектов на $3,5 млрд. Страны заключили 3 кредитных, 8 коммерческих и 2 рамочных соглашения. Документы охватывают разные сферы экономики: от энергетики и промышленности до банковского дела. Их стоимость — более $3,5 млрд.

Подписано соглашение между белорусским правительством и «Эксимбанком» КНР о финансировании приоритетных инвестпроектов. В Минске посредством китайского капитала будут развивать интеллектуальную и транспортную систему, электрифицируют железную дорогу Гомель-Жлобин-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи. Есть соглашение по поставке грузовых электровозов.

Появится в Беларуси китайско-белорусский индустриальный парк. Генподряд у Поднебесной и на реконструкцию Национального аэропорта «Минск» стоимостью $600 млн. Еще два проекта — возведение завода по производству кальцинированной воды и завода по производству сульфатной беленой целлюлозы.

Очень много объектов появится в столице: гостиничный комплекс «Пекин», транспортная развязка на проспекте Держинского. Сегодня мэр Минска заключил контракт на строительство завода индустриального домостроения. Березовская и Лукомльская ГРЭС увеличат свои мощности на 400 МВатт каждая за счет новых энергоблоков.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В сумме на $3,5 млрд уже подписано контрактов в самых разных сферах: в сфере энергетики, в сфере коммуникаций — железнодорожных, автомобильных, авиационных, в сфере целлюлозно-бумажной промышленности, в сфере инфраструктуры. Это позволяет Беларуси, с одной стороны, ускорить динамику социально-экономического развития, а с другой, китайскому бизнесу прорубить окно в Европу и доказать свою состоятельность на европейском континенте.

Александр Лукашенко принял участие в торжественном открытии сборочного производства «БелАЗ» под Пекином. СП за несколько месяцев этого года уже выиграло 6 тендеров из 12 на поставки техники. Их общая стоимость — $36 млн. Задача на первое время — занять четверть китайского рынка по продаже карьерных самосвалов, более отдаленные перспективы — выйти на поставки в соседние страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«БелАЗ» — это гордость белорусского машиностроения, это бренд, знаменитый сегодня во всем мире. Наша карьерная техника прекрасно зарекомендовала себя во многих странах. В Китае хорошо известна еще с 60-х гг. прошлого века. Уже около 15 лет по вопросам поставок нашей техники мы работаем вместе с корпорацией «КАТИК Сэплай», которая входит в структуру известной китайской корпорации авиационной промышленности. Результатом этого успешного взаимовыгодного сотрудничества стало создание совместного предприятия «АВИК-БелАЗ Карьерные машины».

Ближе к вечеру состоялась встреча А. Лукашенко с Председателем КНР Ху Цзиньтао. Главы государств обсудили двухсторонние отношения и возможные отношения на будущее.

Китайская кредитная линия для Беларуси на $15 млрд, договоренность о которой была достигнута, уже освоена на $3,5 млрд. Кооперация наших стран на уровне производств будет расти, поскольку сейчас на разной степени проработки находится около 100 совместных проектов.