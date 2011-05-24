А. Лукашенко: Мы можем предложить Казахстану целый шлейф нефтехимии

Беларусь готова подключиться к госпрограммам Казахстана по индустриализации этой страны. Сегодня в результате переговоров в Астане президенты Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев говорили о новых аспектах взаимодействия. Один из наиболее перспективных — сотрудничество в сфере нефтепереработки.

Стороны условились продолжать взаимодействие и на международной арене. По итогам переговоров президенты подписали совместное заявление, в котором закрепили все договоренности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сегодня главный день переговоров между главами наших государств. Место проведения — дворец Президента Казахстана — «Аккорда». Буквально переводится как «белая орда». Совещательную часть предварила официальная церемония встречи Александра Лукашенко. В Зале торжественных церемоний его ждал Нурсултан Назарбаев. Президенты обменялись приветствиями. Затем обошли представителей делегаций стран, поздоровались с главами дипмиссий и международных организаций.

Когда главы государств поднялись на подиум, зазвучали гимны обеих стран. Первым — белорусский. Перед основным обсуждением в узком формате Нуруслтан Назарбаев заметил, что Александр Лукашенко прибыл в нужное время. Есть хороший рост товарооборота за последние два года. За прошлый год он вырос более чем вдвое. Положительная динамика сохранилась и в первых месяцах 2011.

Потенциальных тем для переговоров много. Речь в данном случае идет не только о создании совместных производств и выходе на рынки третьих стран с общей продукцией, но и о кооперации, например, в сфере высоких технологий.

Шел разговор и о перспективах Единого экономического пространства. Наша страна особое значение придает выполнению так называемой «Дорожной карты» двустороннего сотрудничества. Документ объединяет несколько десятков совместных экономических предприятий. Так, например, создано 11 сборочных производств техники белорусских марок на территории Казахстана.

В 12-13-е годы наши страны собираются увеличивать товарооборот. То есть речь о создании более тесных контактов между деловыми кругами. Будет готовиться соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве по поставкам нефти и нефтепродуктов в Беларусь и через Беларусь в Европу. Мы будем и дальше создавать конкурентные совместные производства с прицелом на рынки третьих стран. Будет выполняться расширение агропромышленной кооперации, углубление научно-технического сотрудничества. Речь и о взаимных привлечениях инвестиций.

Александр Лукашенко:

Всё, что производим мы, нужно Казахстану, всё, что производит Казахстан, потребляется в Беларуси. Поэтому мы правильно в свое время приняли решение (вы уже говорили — около 30 проектов мы разработали). Мы сегодня многие проекты реализовываем более чем на 100 млн долларов. Наш товарооборот приблизился к миллиарду, я уверен, в этом году он перешагнет миллиард долларов. Вы у нас третий партнер после России и Украины. Я уверен, что это только начало.

В Мраморном зале стороны подписали ряд документов. Договорились еще и о содействии нашей стране в налаживании отношений с Организацией Исламская конференция. Казахстан — ее активный участник. Есть перспективы по открытию торговли с ее странами-участницами. Речь пока что о продвижении заявки Беларуси на статус наблюдателя.

Шел разговор и о расширении взаимодействия с шанхайской организацией сотрудничества. В этом году Казахстан там председательствует.

Александр Лукашенко:

Мы видим, как развивается белорусско-казахстанское сотрудничество по всем направлениям. Мы не просто контролируем — мы выходим на новые темы сотрудничества. Их только что президент обозначил. В перспективе это нефтепереработка. Мы крайне заинтересованы в этом. Это позволяет нам диверсифицировать поставки нефти и нефтепродуктов на территорию Беларуси. Мы готовы в ваших интересах продвигать эту продукцию, изделия и товары на европейских рынках. Вы вообще можете рассчитывать на территории Беларуси на самый благоприятный режим деятельности ваших бизнесменов, ваших предприятий. Мы готовы для вас создавать там и условия, и склады. Транспортная система хорошая в Беларуси. Всё, что вы здесь производите, вы можете переработать до работы в Беларуси и продать на европейских рынках. Мы можем предложить Казахстану целый шлейф нефтехимии. У нас она большой удельный вес занимает. Я уверен, что вам эта тема близка, понятна, и в этом отношении вы можете на нас рассчитывать.

Нурсултан Назарбаев:

За эти годы Беларусь сохранила свою экономическую мощь как государство, которое именно работает на переработку. Мы — государство, которое добывает сырье и продает. Беларусь — государство, которое является машиностроительным. Вот здесь у нас полная взаимодополняемость, причем уникальная, и мы — оба государства — не должны упустить такие важные возможности для наших стран. Тот широкий спектр сотрудничества говорит о том, что мы начали в этой части работать.

Беларусь рассматривает Казахстан в качестве площадки для наращивания белорусского торгового присутствия в регионе Центральной Азии. Достигнутый уровень экономического взаимодействия позволяет перейти от простой торговли к углубленной кооперации. По окончании дня состоялся официальный обед в честь белорусского президента от имени президента Казахстана, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».