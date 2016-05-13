13 мая в Индии откроется сервисный центр БелАЗа

Новости Беларуси. Белорусский автомобильный гигант расширяет границы. 13 мая в индийском городе Нагпуре откроется сервисный центр БелАЗа. Этому событию предшествовало подписание трехстороннего соглашения между белорусским производителем и индийскими компаниями о долгосрочном обслуживании техники БелАЗ и гарантиях поставок.

В торжественной церемонии открытия примет участие и спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович, который находится с визитом в Индии. Также сегодня будет подписана программа сотрудничества БГУИР с национальным институтом технологий Индии.

Напомню, накануне в Дели прошел Белорусско-Индийский бизнес-форум. В ходе встречи крупнейшие отечественные предприятия подписали соглашения о сотрудничестве с индийскими компаниями. Речь шла также об упрощении визового режима для бизнеса, возможности прямого авиасообщения между столицами двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

На площадке форума подписано 13 документов, ряд контрактов подписан именно в рамках визита. И еще я думаю те B2B переговоры, которые будут, внесут и новые результаты.