Преображаем стеклянный кувшин в фактурную вазу. Мастер-класс декоратора
Наталья Гайдукевич, декоратор:
Сегодня под нашу переделку попадает вот этот кувшин. Сегодня на примере кувшина я хочу показать технику под названием гранжевая фактура. Ее можно использовать на любой поверхности, даже на стене, например, сделать карту мира на всю стенку. Но на примере кувшина сегодня мы с вами разберем эту технику.
Кувшин я предварительно очистила от загрязнений, обезжирила, сейчас мне его нужно загрунтовать грунтом, который подходит, в данном случае, для стекла. Стеклянные поверхности лучше грунтовать из баллона, потому что он равномерно ложится.
Как преобразить стеклянный кувшин в фактурную вазу? Узнаете, посмотрев видеоматериал.