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Преображаем стеклянный кувшин в фактурную вазу. Мастер-класс декоратора

31 января 2020 07:55
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Наталья Гайдукевич, декоратор:
Сегодня под нашу переделку попадает вот этот кувшин. Сегодня на примере кувшина я хочу показать технику под названием гранжевая фактура. Ее можно использовать на любой поверхности, даже на стене, например, сделать карту мира на всю стенку. Но на примере кувшина сегодня мы с вами разберем эту технику.

Преображаем стеклянный кувшин в фактурную вазу. Мастер-класс декоратора-1

Кувшин я предварительно очистила от загрязнений, обезжирила, сейчас мне его нужно загрунтовать грунтом, который подходит, в данном случае, для стекла. Стеклянные поверхности лучше грунтовать из баллона, потому что он равномерно ложится.

Преображаем стеклянный кувшин в фактурную вазу. Мастер-класс декоратора-4

Как преобразить стеклянный кувшин в фактурную вазу? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Преображаем стеклянный кувшин в фактурную вазу. Мастер-класс декоратора-7

# Декоративное искусство # Наталья Гайдукевич # Фотофакт # декор

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