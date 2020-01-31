Преображаем стеклянный кувшин в фактурную вазу. Мастер-класс декоратора

Наталья Гайдукевич, декоратор:

Сегодня под нашу переделку попадает вот этот кувшин. Сегодня на примере кувшина я хочу показать технику под названием гранжевая фактура. Ее можно использовать на любой поверхности, даже на стене, например, сделать карту мира на всю стенку. Но на примере кувшина сегодня мы с вами разберем эту технику.