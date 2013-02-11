Зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома Елена Герасименко рассказала, как перевоспитывают трудных подростков и за что родителей лишают прав

Каждый из нас, когда был маленьким, мог хулиганить: новые обои в родительской спальне превращались в шедевры неизвестного направления в искусстве, соседская кошка меняла свой полосатый окрас на ярко-розовый... Но иногда оказывается так, что у детских шалостей бывают совсем не детские последствия. Как и почему это происходит? На вопросы ведущей программы «Большой город» на СТВ отвечает заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома Елена Герасименко.

Елена Александровна, какие типичные правонарушения совершают несовершеннолетние?

Елена Герасименко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:

Начиная с шалости детской, которую они воспринимают действительно как шалость, а она оказывается на самом деле одним из правонарушений, которое попадает под статью Административного или Уголовного кодекса, заканчивая более серьезными, вполне обдуманными поступками. То есть дети, чаще всего, воруют. Но на самом деле они просто хотят утвердиться. Это такой возраст, когда хочется утвердиться среди сверстников, когда хочется показать, что ты лучше.

О каком возрасте мы говорим, чтобы было понятно?

Елена Герасименко:

Мы говорим о детях. Это возраст до 18 лет. Те преступления, за которые наступает та или иная ответственность, это возраст от 14 лет. Есть некоторые правонарушающие действия, которые подпадают под административную ответственность. Начиная с 14 и с 16 лет, по отдельным видам преступлений наступает уголовная ответственность. Но на самом деле, конечно же, дети, которые совершают правонарушающие действия, те, которые еще не подпадают под статьи Уголовного кодекса, они рассматриваются как преступные деяния и с 11 лет такие дети подвергаются наказанию. Нельзя сказать, что это наказание, потому что детей направляют в реабилитационные центры и учреждения Министерства образования. Это учебно-воспитательные, лечебно-воспитательные учреждения.

Сколько таких детей было у вас за прошлый год?

Елена Герасименко:

Таких детей, которые совершили правонарушающие действия, в Минске порядка 2 500 тысяч. Это если говорить об административном правонарушении. То есть это дети, которые могли выпить пиво в общественном месте, могли похулиганить - мелкое хулиганство, какое-то меткое хищение.

С каждым годом тенденция к таким преступлениям, которые совершили несовершеннолетние, снижается?

Елена Герасименко:

Снижается, в принципе, преступность среди несовершеннолетних. Это стимулирует нас к дальнейшей работе. Здесь все-таки надо отдать должное той системе, которая выстраивается, той системе работы, которая выстроена и продолжает совершенствоваться. Это работа с детьми.

Есть конкретный ребенок, который, скажем, не первый раз попадается на краже автомобильных значков. Он попал в какое-то учреждение, побыл там некоторое время, вернулся обратно в семью. Как ведется работа конкретно с этим ребенком?

Елена Герасименко:

Надо отметить положительную динамику среди детей, которые побыли в реабилитационных учреждениях. Сегодня не сама цель таких детей отправить в воспитательные колонии, то есть мы хотим уйти от карательных мер. Именно на ту конкретную работу, которую должны проводить все органы с этим ребенком, делается акцент. И у нас председатель Минской городской комиссии по делам несовершеннолетних всегда говорит о том, что в первую очередь мы должны уделить внимание именно индивидуальной работе с подростком. Это работа социальных служб города, органов внутренних дел на предупреждение и конкретная работа школы на вовлечение детей в организованные форм досуговой деятельности, уходя от скучных бесед педагогов, заняв их какой-то конкретной практической деятельностью, например, спортивными состязаниями. Сегодня в городе широко использована такая форма проведения досуга, как футбол подростков со своими инспекторами. Это команда подростков, состоящих на учете, и команда Инспекции по делам несовершеннолетних. Это также такие формы организованной досуговой деятельности, как клубная деятельность - очень нравится детям заниматься КВНом. Не очень они идут в театр, я имею в виду, чтобы играть какие-то роли. Поэтому здесь та форма работы, которую мы нашли, - Клуб веселых и находчивых, когда им нужно учить очень мало текста, очень помогает. Туда они идут с удовольствием.

По вашему наблюдению, попадают в сводки криминальных новостей чаще дети из неблагополучных семей или дети, в семье которых нормальный достаток, и родители являются абсолютно адекватными воспитанными людьми?

Елена Герасименко:

Это же детская психология. Конечно, большинство детей - дети из неблагополучных семей. Но есть такие дети, которые именно с целью самореализовать себя, когда они остаются дома просто незамеченными. Ведь благополучные родители зачастую своим первым долгом считают задачу заработать деньги для того, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. Но этот ребенок нуждается в любви и ласке, в общении и в самореализации. Поэтому зачастую, чтобы показать свое «я», такие дети тоже могут совершать правонарушающие действия. И такое случается.

Я думаю, что не всегда и родители могут справиться с таким ребенком. Бывали такие случаи, когда приходили к вам семьи, пары и говорили: ребенок вышел из-под контроля, давайте вместе решать проблему?

Елена Герасименко:

Бывают всякие случаи. Хорошо, если говорят: давайте вместе решать проблему. Но ведь бывают случаи, когда родителей уже просто опускаются руки и они говорят: заберите его, просто заберите, мы уже ничего не можем сделать с этим ребенком.

Вы соглашаетесь в такой ситуацией с родителями? Действительно ли дети такими бывают, что перевоспитать их уже невозможно?

Елена Герасименко:

Насчет перевоспитания – это, конечно, очень сложный вопрос. А насчет помощи, то ребенку нужна профессиональная помощь психотерапевта, психолога. Иногда мы даже советуем положить ребенка в ГУ «РНПЦ психического здоровья», потому что просто так без конца ребенок уходить из дома не может, ребенок без конца выносить из дома вещи тоже не может - он не просто так их выносит.

А может у человека с детства заложен криминальный талант? Можно это выявить на ранней стадии?

Елена Герасименко:

Скорее всего это какие-то особенности психофизического развития. С этими особенностями должна помочь справиться и медицина, и психологическая служба.

Буквально в середине января комиссия по делам несовершеннолетних отметила 95-летие со дня основания. Может быть мы немножко уйдем в историю? Почему раньше дети попадались, почему сейчас? Наверное, характер нарушений за такой большой отрезок времени изменился?

Елена Герасименко:

В 1918 году, 9 января Ленин подписал Декрет, в котором говорилось о создании комиссии по делам несовершеннолетних. То есть вот без пяти лет век, как комиссии по делам несовершеннолетних существуют. В послереволюционное время вопросы обеспечения ребенку хотя бы каких-то элементарных условий жизни были очень актуальными. Было очень актуально на тот момент разрешать проблемы на комиссиях по делам несовершеннолетних, на детских судах, как их называли. Тогда комиссия по делам несовершеннолетних была наделена таким правом, как решение даже вопросов не только помещения ребенка в какие-то учреждения, а и применения более жестких мер наказания, Менялось положение с годами, менялись и совершенствовались функции комиссии по делам несовершеннолетних. А вот состав и 95 лет назад был таким, что туда входили и органы образования, и здравоохранения. Это был коллегиальный общественный орган. И сейчас комиссия по делам несовершеннолетних - это тоже коллегиальное общественное образование, в городе возглавляет комиссию, является председателем заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Васильевич Карпенко, а на местах, в районах - заместители глав администраций. То есть у нас 9 районных комиссий, а в целом по республике их 154. Штатные сотрудники - заместители председателя комиссии по делам несовершеннолетних.

Родителей не выбирают. Но вот что делать, если в семье родители пьют, у них забирают детей? И эти родители не торопятся забрать детей обратно в семью.

Елена Герасименко:

Мы уже начали говорить, на сколько важна семья для ребёнка и что же делать, если семья вот такая и не может воспитать достойного гражданина нашего общества, а может лишь покалечить этого ребенка, его психику. Когда в какой-то момент мы поняли, что надо что-то делать, в 2006 году президентом был подписан Декрет №18, о котором, наверное, знают многие родители, как неблагополучные, так и благополучные. Это декрет о дополнительных мерах защиты детей в неблагополучных семьях. То есть на сегодняшний день мы гарантируем ребенку право, что если он попал в кризисную семейную ситуацию, попал в социально опасное положение, что всем миром этой семье помогут выбраться, но при условии, если родители этого хотят.

Если ребенок живет в неблагополучной семье, ему может не перепадать никаких средств для существования. А если его забирают в детский дом, то он стабильно обеспечен: накормлен, напоен, ляжет спать в чистую постель...

Елена Герасименко:

Да, не хочется растить иждивенчество, с одной стороны. А с другой стороны, что самое парадоксальное, когда мы разговариваем с этими детьми в приюте, интернатных учреждениях, мы понимаем, что эти дети любят своих родителей такими, какие они есть. Другой жизни они просто не видели. И вот то, что они видят у себя эти грязные кастрюли, неумытую маму, считают нормой жизни. К сожалению. Мы понимаем, что так не может быть в принципе, в нашей стране особенно. Мы должны стремиться к наилучшим условиям жизни для детей.

А что нужно делать, чтобы угодить в статус «неблагополучная семья»?

Елена Герасименко:

Во главу угла у нас всегда при рассмотрении законодательства ставится Закон «О правах ребенка». Права ребенка не дано нарушать никому, даже собственным родителям. Поэтому попасть в категорию социально опасного положения, можно достаточно легко - выйти достаточно сложно. После категории социально опасного есть категория детей, нуждающихся в государственной защите. Так вот именно тех детей уже отбирают, когда есть реальная угроза жизни ребенка.

Кого опасаются эти родители? Они боятся, что соседи позвонят куда надо, что в школу сообщат? То есть, кто источник информации, чтобы семья раскрыла свой порочный статус?

Елена Герасименко:

Мы информацию получаем абсолютно из разных источников. Это и соседи звонят, обращаются по электронной почте о моментах, которые их как-то волнуют, это и ЖЭСы.

Лишиться родительских прав - это еще более сложный процесс или одно без другого не бывает?

Елена Герасименко:

После вступления декрета в законную силу, у нас всегда председатель комиссии говорит о том, что, все дети должны иметь право на свое возвращение в семью. Это значит, что родителям обязательно будет дано право вернуть ребенка в течении полугода Это время, чтобы поработать и над собой и на восстановление детско-родительских отношений, чтобы вернуть ребенка к себе. И вот если по истечении этого срока никак не удается привести родителей в чувства, государственные органы и органы опеки подают на лишение родительских прав.