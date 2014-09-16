В Могилеве 11-летний вундеркинд учится в 9 классе

Новости Беларуси. Герой сюжета еще учится в 9 классе, но уже мечтает стать самым молодым на планете Нобелевским лауреатом по физике. И это при том, что юному гению всего 11 лет. Он трижды перепрыгивал через класс.

В шеренге на уроке физкультуры Валентин Дорофеев самый последний из мальчишек. Но на уроках в 9 «А» мальчик запросто даст фору любому однокласснику.

Сейчас в это даже трудно поверить, но мальчик в раннем детстве даже в чем-то уступал сверстникам. В 2,5 года речевой запас Валентина был крайне скудным, но в один день все изменилось.

Екатерина Дорофеева:

В один момент лежала на диване, читала газету, он подошел, лег рядом и прочитал заголовок. Это был шок. Ребенок, который не разговаривает, вдруг начинает читать.

С того самого дня книги мальчик поглощал буквально со скоростью света. И ни какие-то там сказки, а научно-популярную литературу. В школу Валик пошел сразу во второй класс, затем в четвертый. В шестом увлекся физикой, которую, к слову, проходят восьмиклассники. Говорят, что вундеркинды обычно зациклены на одной области знаний. Но Валик – отличник по всем предметам. И кроме учебы у мальчика масса увлечений: теннис, шахматы.

Валентин Дорофеев, учащийся 9 класса Могилевского областного лицея №3:

Я люблю читать Книгу рекордов Гиннеса. Это одна из моих самых любимых книг. Я бы хотел там появиться, но сложно сказать по каким критериям. Вообще я бы хотел стать Нобелевским лауреатом. Лет в 20.

Наставник физики Игорь Лошкевич говорит, что заниматься с Валиком одно удовольствие. Мальчик с лету схватывает материал.

Игорь Лошкевич, учитель физики Могилевского областного лицея №3:

Это первая ступенька к его научно-исследовательской деятельности. Думаю, он будет этой работой заниматься.

К слову, самым молодым ученым, получившим Нобелевскую премию, стал в 1915 году 25-летний физик Уильям Лоренс Брэгг. Так, что у Валика есть шансы побороться за звание самого юного лауреата. Ведь возрастной ценз – достижение совершеннолетия. Говорить о каких-то фундаментальных исследованиях пока рано, смеется Валентин, но один секрет все же раскрыл. Маленький гений надеется создать летательный аппарат, который будет работать за счет антигравитации на основе сверхпроходимости, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.