В Италии погибла 11-летняя белоруска, упавшая с велосипеда в овраг

Новости Беларуси. В прошлую среду, 11 июля, в итальянской коммуне Castelletto Uzzone (провинция Куне в регионе Пьемонт) произошла трагедия. Во время велосипедной экскурсии 11-летняя Ангелина Судаленко возле моста случайно съехала с дороги на каменистый склон глубиной 4,5 м. При падении девочка несколько раз перевернулась, ударяясь головой о камни. Ребенок погиб до приезда врачей.

Как сообщает ctv.by со ссылкой на atnews.it, Ангелина Судаленко находилась в Италии вместе с 22 другими детьми из Чернобыльской зоны с 24 июня. Она жила в городе Асти в одной из семей по приглашению ассоциации «Smile – Улыбка для Чернобыля».

МИД Беларуси оказывает всю необходимую консульскую помощь родителям погибшей девочки. Из-за трагедии в итальянском Асти был отменен в воскресенье традиционный праздник, сообщает lastampa.it, и была проведена месса в память о ребенке.

Тело ребенка привезут в Беларусь сегодня, 17 июля в 19.00, для захоронения.

Девочка жила в деревне Храковичи Брагинского района. Ее воспитывала бабушка, мать жила отдельно, в городском поселке Брагин. По словам жителей деревни Храковичи, мать практически не принимала участия в воспитании ребенка, так как злоупотребляла спиртным, сообщает Белапан. У бабушки Ангелина была единственной внучкой. Сейчас пожилой женщине плохо, ей оказывают помощь медики.

Мария Литвиненко, классный руководитель погибшей девочки:

Ангелина в прошлом году должна была лететь в Италию, но перед отъездом заболела ветрянкой, поэтому не смогла поехать. В этом году поехала. Сначала девочка скучала, потом привыкла там, и была очень довольна, очень рада. Я не представляю, как это случилось, это такая трагедия для всех нас. Я не могу найти слова, чтобы утешить бабушку — это была ее единственная внучка.

Ангелина была очень самостоятельной, хозяйственной, очень хорошая девочка была, старалась учиться, математикой хорошо занималась.

Похороны Ангелины Судаленко состоятся 18 июля. По словам классного руководителя, родственники погибшей пока не определились, где будет похоронен ребенок — в Храковичах или в Брагине.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Сегодня белорусские дипломаты поддерживают контакт с карабинерами, которые проводят расследование, с прокуратурой, которая осуществляет надзор за законностью всего процесса. По первой информации, которую мы получаем, это был несчастный случай. Тем не менее, мы настаиваем на расследовании всех обстоятельств произошедшей трагедии. Консульская служба в данное время занимается всем комплексом мероприятий, связанным с доставкой тела погибшей девочки на родину.