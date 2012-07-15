Парусный спорт для детей в Минске: занятия на Минском море, бесплатны и с предоставлением экипировки

Кто из детей не зачитывался взахлеб романами об отважных капитанах, покорявших океаны? Какой мальчишка не мечтал постоять за штурвалом большого корабля, сразиться с пиратами или стать первооткрывателем земель и проливов?

Всю соль приключений легендарных героев можно попробовать и на Минском море, занимаясь парусным спортом. Раньше в такие секции брали детей с 9 лет, но теперь существуют экспериментальные группы, в которых занимаются и 7-летние спортсмены.

Геннадий Запольский-Довнар, исполнительный директор Белорусской федерации парусного спорта:

И это приносит свои положительные результаты. Детишки, выступающие в «биг-техно» (есть такой вид детской программы), уже показали высокие результаты, став чемпионами мира, чемпионами Европы.

Поэтому чем раньше ребенок начинает заниматься парусным спортом, тем лучше.

Прежде чем ребенок окажется под парусом на открытой воде, ему придется усвоить курс так называемой «парусной культуры». Это правила отношения к судну и все тонкости безопасного поведения на воде.

Геннадий Запольский-Довнар, исполнительный директор Белорусской федерации парусного спорта:

Потом тренер начинает с азов теории парусного спорта: как яхточка движется, за счет чего, как нужно делать то или иное движение по отношению к парусу, как его устанавливать. И после этого только ребенок начинает свои первые шаги на яхте, на воде.

Парусный спорт, как известно, привязан к летнему сезону. Однако это не означает, что зимой, когда нет возможности тренироваться на открытом водоеме, юные спортсмены бьют баклуши. В это время проводятся теоретические занятия, тренировки по общей физической подготовке и плаванию, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Геннадий Запольский-Довнар, исполнительный директор Белорусской федерации парусного спорта:

Даже хочу сказать, что у нас некоторые спортсмены, став более высокого уровня, они могут плыть на уровне кандидатов в мастера спорта, достаточно хорошо плавают. Естественно, даются навыки и по физподготовке, потому что погода, море, ветер всегда предъявляют повышенные требования к человеку, особенно к маленькому ребенку, поэтому эти качества тренируют у детей.

В сравнении со многими другими видами спорта, парусный можно назвать совершенно безопасным в смысле угроз получить травму или негативные последствия для здоровья.

Геннадий Запольский-Довнар, исполнительный директор Белорусской федерации парусного спорта:

Более того, это экологически чистый вид спорта, потому что все время ребенок на свежем воздухе, все время идет соприкосновение с солнцем, водой, закалка организма. Очень полезные вещи формирует парусный спорт у человека на будущее в жизни.

А в настоящем для этого от родителей не понадобится никаких затрат. Федерация парусного спорта полностью обеспечивает детские группы оборудованием и экипировкой. Все занятия – бесплатны. Ну, а вкус романтики, на волне которой оказываются дети, просто бесценен.

Геннадий Запольский-Довнар, исполнительный директор Белорусской федерации парусного спорта:

В парусный спорт идут увлеченные натуры, те дети, которых, как и нас когда-то в детстве интересовали приключения 15-летнего капитана. Сейчас в современном мире это, наверное, пираты Карибского моря.

Они идут за поиском приключений. Но эти приключения перерастают потом в спортивные увлечения.

Оставаться на берегу и ждать, как Ассоль, алых парусов, не желают и девочки. Женщина на судне – не плохая примета, а серьезная конкуренция – убеждены тренеры.

Геннадий Запольский-Довнар, исполнительный директор Белорусской федерации парусного спорта:

В мировом парусном спорте идет уже уравнивание в количестве занимающихся как женщин, так и мужчин. В Беларуси пока больше занимается мальчиков, чем девочек. Но, как показала практика, девочки показывают более высокие результаты в детских видах программы.

Впрочем, собственно спортивные результаты – не самое главное. Занятия парусным спортом наполняет жизнь детей романтикой, приносит пользу здоровью и воспитывает лучшие качества характера, присущие всем отважным и благородным капитанам из детских книжек.