Девятилетняя Илия Федорцова, поющая джаз, готовится к «Детской Новой Волне-2012» от Беларуси

Беларусь на конкурсе «Детская новая волна – 2012» будет представлять Илия Федорцова. Зрителям программы «Утро» на СТВ юная певица рассказала, что рассчитывает только на победу.

Её голос считают уникальным, ведь петь джаз могут только взрослые вокалисты. Сначала Илию смущало то, что её вокальные данные отличаются от других детей. Девочке с сильным грудным голосом не давали петь в хоре в детском саду. Зато в этом году голос девятилетней Илии покорил жюри отборочного тура в Москве.

Илия Федорцова, представительница Беларуси на конкурсе «Детская новая волна – 2012»:

У нас в жюри был музыкант Влад Соколовский, композитор Игорь Крутой и саунд-продюсер конкурса Брэндон Стоун. Я взяла у каждого по автографу, а у Влада Соколовского даже 2 фотографии!

Последние 3 месяца девочка усилено репетирует. Её жизнь проходит между домом в деревне Калюжки, музыкальной школой в Жодино и подмостками в Минске. И вместе с обычными учебниками в рюкзаке всегда ноты, микрофон и эстрадное платье. А рядом - мама Анастасия, которая занимается с девочкой вокалом и помогает справиться с волнением.

Анастасия Федорцова, мама Илии:

Она как человек и артист очень работоспособна. Я как профессионал это сразу заметила. Ей за кулисами даёшь конкретные задачи, которые она должна на сцене решить – она выходит и их решает. А если что-то не получается, она сама делает выводы и в следующий раз уже этих ошибок не делает.

Илия растёт в музыкальной семье. Мама – профессиональная певица, преподаёт эстрадный вокал в Белорусском государственном университете культуры. А отец - признанный в Милане композитор.

Виктор Гусев, отец Илии:

У моей дочки есть такое качество, как смелость. Когда я выходил на сцену, то очень волновался. А по ней этого никогда не видно.

Билеты куплены. Уже в начале августа девочка отправится в «Артек», где будет проходить конкурс. В подарок каждому участнику Илия привезёт из Беларуси необычный музыкальный инструмент.