В белорусских школах планируют ввести профильную ориентацию и экзамен

Новости Беларуси. Профильную ориентацию для старшеклассников могут ввести в белорусских школах. По мнению специалистов министерства образования, факультативные занятия, на которые приходиться пять учебных часов в неделю из 34, не достаточно эффективны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решить эту проблему помогут профильные классы или учебные заведения с профильным уклоном. Еще одним новшеством для учащихся в ближайшие годы может стать независимый экзамен за курс базовой школы. В какой форме и кем он будет проводиться ― предстоит определить специалистам.

Сергей Маскевич, министр образования Беларуси:

Мы пришли к выводу, что нам нужно очень серьезно поработать над введением национального независимого экзамена в базовой школе. Как правило, мировая практика показывает, что этапная оценка учебных достижений делается независимыми структурами, а не самими учреждениями, не теми учителями, которые готовили ребят и выставляли отметки.

В школах, лицеях и гимназиях Беларуси сегодня работают более 107 тысяч педагогов. С 1 сентября их ряды пополнили 6 тысяч 300 молодых специалистов. Практически все — по направлению.