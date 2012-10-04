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В белорусских школах планируют ввести профильную ориентацию и экзамен

04 октября 2012 08:11
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Новости Беларуси. Профильную ориентацию для старшеклассников могут ввести в белорусских школах. По мнению специалистов министерства образования, факультативные занятия, на которые приходиться пять учебных часов в неделю из 34, не достаточно эффективны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решить эту проблему помогут профильные классы или учебные заведения с профильным уклоном. Еще одним новшеством для учащихся в ближайшие годы может стать  независимый экзамен за курс базовой школы. В какой форме и кем он будет проводиться ― предстоит определить специалистам.

Сергей Маскевич, министр образования Беларуси:
Мы пришли к выводу, что нам нужно очень серьезно поработать над введением национального независимого экзамена в базовой школе. Как правило,  мировая практика показывает, что этапная оценка учебных достижений  делается независимыми структурами, а не самими учреждениями, не теми учителями,  которые готовили ребят и выставляли отметки. 

В школах, лицеях и гимназиях Беларуси сегодня работают более 107 тысяч педагогов. С 1 сентября их ряды пополнили  6 тысяч 300 молодых специалистов. Практически все — по направлению.

 

# Государственная политика # Дети # Школы в Беларуси

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