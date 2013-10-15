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В Беларуси выделят больше средств на питание детей в садах, школах, лагерях и интернатах

15 октября 2013 11:27
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Новости Беларуси. На питание детей в садах и школах выделят больше средств. Нормы таких расходов белорусское правительство увеличило на 16%. Это касается учреждений дошкольного, среднего и профессионально-технического образования, а также оздоровительных лагерей дневного пребывания.

В круглосуточных и образовательно-оздоровительных центрах подобное довольствие вырастет на 8%. Кроме того, на те же 16 пунктов увеличатся  денежные нормы на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в интернатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Детское питание # Дети # Продукты питания

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