Проект «Мама-Time» - в декретном отпуске весело!

Иногда говорят, что женщины, которые находятся в декрете, впадают в депрессию. А сам декретный отпуск называют «грустным отпуском». Все сомнения на этот счет развеяла весёлая молодая мама Галина Поталах, которая пришла в гости к ведущим со своей дочкой Верой.

Галина, расскажите о клубе по интересам, который вы организовали для молодых мам?!

Галина Поталах, организатор проекта «Мама-Time»:

Мы организовали сообщество мам, которое называется «Мама-Time». Я и мой муж организовываем концерты для мам в декретном отпуске. Приходят даже мамы с детьми 4-5 месяцев.

Сами мамы участвуют в организации концертов или вы приглашаете артистов?

Галина Поталах:

Мы привлекаем артистов, привлекаем музыкантов. У нас обязательно живая музыка - в этом наша фишка. Никакой «фанеры», все в живую. Мамы и дети - активные участники. Они не просто зрители, они участвуют в самом концерте.

А как дети себя ведут на таких концертах? Им же парой сложно усидеть на месте...

Галина Поталах:

Все происходит очень динамично. У нас всегда много игрушек, есть бассейн с шариками. Дети играют, прыгают, бегают, в бассейн ныряют! На месте они не сидят!

О других особенностях клуба в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.