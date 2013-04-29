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Проект «Мама-Time» - в декретном отпуске весело!

29 апреля 2013 07:59
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Иногда говорят, что женщины, которые находятся в декрете, впадают в депрессию. А сам декретный отпуск называют «грустным отпуском». Все сомнения на этот счет развеяла весёлая молодая мама Галина Поталах, которая пришла в гости к ведущим со своей дочкой Верой.

Галина, расскажите о клубе по интересам, который вы организовали для молодых мам?!

Галина Поталах, организатор проекта «Мама-Time»:
Мы организовали сообщество мам, которое называется «Мама-Time». Я и мой муж организовываем концерты для мам в декретном отпуске. Приходят даже мамы с детьми 4-5 месяцев.

Сами мамы участвуют в организации концертов или вы приглашаете артистов?

Галина Поталах:
Мы привлекаем артистов, привлекаем музыкантов. У нас обязательно живая музыка - в этом наша фишка. Никакой «фанеры», все в живую. Мамы и дети - активные участники. Они не просто зрители, они участвуют в самом концерте.

А как дети себя ведут на таких концертах? Им же парой сложно усидеть на месте...

Галина Поталах:
Все происходит очень динамично. У нас всегда много игрушек, есть бассейн с шариками. Дети играют, прыгают, бегают, в бассейн ныряют! На месте они не сидят!

О других особенностях клуба в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Дети # Дети и родители # Галина Поталах

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