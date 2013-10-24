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Подозреваемый в изнасиловании 14-летней жительницы Жлобина задержан

24 октября 2013 11:20
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Новости Беларуси. Подозреваемого в изнасиловании 14-летней жительницы Жлобина задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался мужчина, ранее судимый за грабеж.

Пресс-служба УВД Гомельского облисполкома:
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее судимый за совершение грабежа 27-летний житель Светлогорского района, который отбывал наказание в исправительном учреждении открытого типа в г. Жлобине. Подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания.

Преступление было совершено на прошлой неделе в Жлобине.

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# Дети # Педофилия

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