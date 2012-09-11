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Первый в истории независимой Беларуси республиканский слёт юных «динамовцев» стартовал в Гомеле

11 сентября 2012 19:04
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Новости Беларуси. Базой для проведения спортивно-патриотического соревнования стал Гомельский институт МЧС Беларуси. В соревнованиях участвуют более двухсот подростков от 14 до 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За три дня слёта будет разыграно 700 наград в 16 видах соревнований. Кроме силовых дисциплин - футбол, теннис и пейнт-бол.

Среди болельщиков – именитые генералы и иностранные гости. Возможно, в следующем году гомельский слёт юных динамовцев обретёт статус международного.

Юрий Бородич, председатель центрального совета Белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо»:
Если ты не занимался в спортивной секции, на тебя в школе смотрели, как на белую ворону. Это было престижно заниматься спортом. Плюс каждый занимавшийся спортом мечтал стать динамовцем.

Кирилл Буравцев, представитель Латвийской общественной организации «Динамо»:
Приняли меня очень хорошо. Белорусское радушие знают все. Само «Динамо» белорусское отличается. Масштабность бросается в глаза. Патриотизм очень развит. Очень хорошо развивается «Динамо» в Беларуси.

 

 

# Государственная политика # Дети # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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