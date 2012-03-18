Первых победителей республиканского конкурса детского спортивного рисунка наградили в Минске

Новости Беларуси, Минск. Взглянуть на спорт собственными глазами предложили учащимся начальных классов. В конкурсе могли принять участие все желающие. Тем более что оценивают детские работы не профессиональные художники, а представители спорта.

70 лучших авторов в конце весны примут участие в республиканском финале. Победителей ожидают путевки в оздоровительный лагерь «Зубренок», а также памятные призы от одного из организаторов конкурса – Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Голуб, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Основной задумкой и идеей конкурса было привлечение внимания ребят к спорту таким необычным способом. Честно говоря, не ожидали, что работы такого уровня будут представлены на данной выставке, потому что ребята не профессионалы, большинство из них не занимается в каких-то специализированных школах для рисования. И, действительно, работы поражают.

Анна Лукьянчук:

Самое интересное - это выбирать спорт, который стоит нарисовать. Мне вот это понравилось. Я выбрала именно художественную гимнастику. Мне нравилась гибкость, я хотела показать на своей картине гибкость, которую нужно иметь, чтобы заниматься этим видом спорта.