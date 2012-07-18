Обвал песка в котловане в Хойникском районе. Погибли 3 ребенка

Новости Беларуси, Гомельская область. 17 июля в песчаном котловане деревни Звеняцкое Хойникского района погибли трое детей - мальчики 13, 12, и 10 лет, двое из них - братья. Дети играли на окраине деревни, где был вырыт большой котлован глубиной два метра. Песчаные края обрушились и детей засыпало песком.

Вечером ребят пошел искать старший брат. Одного погибшего ребенка он нашел сам. Затем спасатели обнаружили и два других тела.

Котлован выкопали ещё несколько недель назад для того, чтобы захоронить в нём фундамент разрушенного дома. Однако с благоустройством тянули до тех пор, пока котлован не стал могилой для трёх несовершеннолетних детей.

Вчера Николай собственными руками откапывал соседских детей. А ещё раньше наказывал своих сыновей за игру в котловане. Две недели родители по очереди гоняли детвору, окопавшуюся в злосчастной яме.

Николай Филипченко, местный житель:

Здесь дети бегали, норы рыли. Мы их обрушали, а они новые вырывали. Было собрание. Моя жена, социальный работник, просила, чтобы закопали эту яму. но никаких мер принято не было.

В небольшой деревне Звенятское почти 30 детей. Каждый с пелёнок на виду. Общее горе утраты сегодня здесь переживают вместе.

По иронии судьбы участок, подлежавший благоустройству, принадлежал когда-то родителям нынешней главы местной администрации. Людмила Николаевна Зеленковская выросла в том самом доме, который планировалось захоронить в злополучном котловане. Время на общение с нашей съёмочной группой женщина не нашла.

Все нюансы благоустройства, закончившегося трагедией, теперь установят сотрудники Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Черняк, следователь Хойникского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Три трупа несовершеннолетних детей доставлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас проводится проверка с целью установления того, соответствовали ли проводимые работы законодательству.

Продолжается проверка и факту гибели двух детей в Калинковичском районе. Трагедия произошла меньше месяца назад. Оба случая похожи. Дети остались без присмотра взрослых и не сумели распознать опасность в обычном песке. Чем бы ни закончились проверки, детей уже не вернуть. А вот выводы пора бы сделать взрослым.