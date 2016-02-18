Музыкант, востребованный спортсмен или великий художник... Как вырастить «чудо-ребёнка»?

Популярный музыкант, востребованный спортсмен или великий художник. Наверняка многие родители не раз задавались вопросом, как вырастить «чудо-ребёнка». Давайте разбираться в талантах вашего малыша вместе.

Во многом успех детей куют сами родители. Ведь, так или иначе, это они закладывают первые кирпичики в фундамент будущих достижений своего ребёнка: бросают все дела и везут своё чадо на уроки рисования, меняют место жительства и работу во имя будущих побед. Но чтобы ваши усилия были не напрасны, к выборам увлечений надо подходить серьёзно.

Способности у детей начинают проявляться уже к пяти годам. Именно этот возраст требует особого внимания для выбора будущего увлечения вашего малыша. Крайне нежелательно здесь принуждение, которое может лишь погубить талант ребёнка.

Вы добьётся половины успеха, если у вас получится увлечь ребёнка в занятия. Для этого не стоит скупиться на похвалу и вместе радоваться результатам работы.

Даже если ваш малыш в будущем не станет великим художником, музыкантом или спортсменом, не спешите расстраиваться. Ваши труды не напрасны. Любые полученные знания в детстве, обязательно пригодятся вашему ребёнку.

Следую таким нехитрым правилам, ваш ребёнок от занятий получит максимум удовольствия. И уже в скором времени вы пожнёте первые плоды успеха.

Лучше достижение для родителей – счастливая улыбка их детей. Радуйте своих малышей, помогайте им и поддерживайте в их творчестве, а они потом по достоинству вознаградят вас за старания.