Минские школьники стоят за партой во время уроков

В минских школах постепенно увеличивается количество ученических столов «Конторок». Подобные парты уже есть в каждой пятой минской школе. Планируется обеспечить каждый класс всех школ города одним-двумя столами «Конторками».

Валентина Жихарь, заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

«Конторки» — это парта, за которой ребенок занимается не сидя, а стоя. Это нужно для того, чтобы сменить позу ребенка в ходе учебного процесса, снизить статическое напряжение, уменьшить утомляемость детей.

Особенно важно нововведение для гиперактивных детей, отмечает корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения». Таким ребятам рекомендуется стоять за конторкой 7-10 минут. «Конторки» бывают трех размеров и имеют несколько положений высоты. Основное правило установки конторки — позади парт или у стены. Специалисты утверждают: стоящие за конторкой дети лучше концентрируют внимание.

С целью профилактики нарушений зрения и осанки в школах практикуется ведение динамического урока — в классах теперь по 2 доски! Вместо того, чтобы сидеть за партой 45 минут, сразу несколько ребят могут активно работать у доски.