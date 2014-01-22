Детям-сиротам в Минске рассказали об их правах в рамках благотворительной акции «Без повода»

Новости Беларуси. Детям-сиротам рассказали об их правах. Республиканская коллегия адвокатов провела сегодня для воспитанников детского дома благотворительную акцию «Без повода». О законе юристы говорили легко и доступно, в игровой форме. Таким образом дети смогли познакомиться и пообщаться с ведущими адвокатами, задать интересующие вопросы, а также получить заряд энергии и хорошего настроения.

Кроме того, для ребят подготовили конкурсы, подарки и сладкий стол. Такие благотворительные акции будут проводиться ежемесячно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети:

Нам рассказывали о правах ребенка, о Конституции, говорили, что мы имеем право на образование, на диплом, свободное время, можем учиться.

Сегодня я узнала от правах ребенка на учебу, на образование, на крышу над головой.

Наталья Трофимова, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Детки, знающие о своих правах, детки, знающие как пользоваться этими правами, знающие, куда необходимо обратиться в случае возникновения каких-то проблем и забот, – это наше полноценное здоровое будущее нашего государства. Да и просто так делать радость без повода, видеть детские улыбки – это уже самое главное для нас.