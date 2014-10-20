Детские рисунки: о чем они говорят и на что стоит обратить внимание

Уж сколько раз твердили миру: рисовать – это хорошо. И фантазию ребенка стимулирует, и мелкую моторику развивает. А сегодня можно услышать и такое мнение: детские рисунки рассказывают историю жизни малыша и могут немало поведать о его психологическом состоянии. Но правда ли это?

Оксана Белан, психотерапевт:

Да, это правда. Детский рисунок может иметь диагностический смысл. Но к этому надо тоже подойти критически. Если ваш ребенок только начал рисовать и он пробует цвета, выбрал черный цвет, рисует только черным карандашом и фломастером, это неудивительно. Черный – это самый яркий насыщенный цвет. Ежели вы заметили, что ваш ребенок рисует уже оформленные картины, несущие какую-то смысловую нагрузку, выбирает преимущественно темные тона, то, возможно, стоит об этом поговорить: почему он так делает, что за настроение у него, почему такие краски темные. Я думаю, вы получите ответы.

Еще один тревожный сигнал – если ребенок постоянно рисует картинки с сюжетами насилия, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Война, драки и большие кулаки, взрывы тоже должны насторожить родителей, если появляются на рисунках малыша слишком часто.

Оксана Белан, психотерапевт:

Если ребенок рисует все время только себя либо только родителей, но никак не себя с родителями вместе, это тоже может быть темой для разговора. Но прежде, чем делать какие-то выводы, постарайтесь поговорить с ребенком, расспросить его: что он в этом видит, как он чувствовал себя, когда рисовал. Он поможет получить вам ответы.

Впрочем, если вас что-то по-настоящему тревожит, а беседы с малышом, как вам кажется, не помогают, то лучше обратиться к психологу, ведь здесь существуют тысячи нюансов, разобраться в которых сможет только профессионал.

Оксана Белан, психотерапевт:

С помощью рисунков дети очень часто отреагируют какие-то свои страхи, переживания, проблемы. И даже если мы не совсем понимаем смысла либо не узнаем какие-то признаки, свидетельствующие о переживании, ничего страшного. Просто будьте рядом с ребенком и позвольте ему рисовать столько, сколько он хочет. Хочет красками – пусть он реализует это красками. Если ему вдруг захотелось рисовать мелом на асфальте, пусть сделает так. Помните, что это один из способов освободиться от своих переживаний.