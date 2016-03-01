Любовь к младенцам привела успешного юриста Олесю Ковальчук в профессию фотографа

Губки – бантиком, бровки – домиком… Нежность и трогательность. Они – олицетворение новой жизни.



Этим моделям всего от 7 до 14 дней. И они в силу серьёзные, задумчивые и игривые. Порой – с морщинками, как у старичков. Эти ангелочки умиляют с первого взгляда.

Олеся Ковальчук была успешным юристом, но с появлением детей – все изменилось. Они вдохновили на творчество.

Олеся пошла на курсы фотографии, и однажды попала на мастер-класс по съёмке новорождённых. Волшебные кадры – «захватили». Это – состояние души.

На Западе уже давно принято показывать малышей в первые дни жизни. Такая примета сулит ему счастье.

Съёмка новорождённых – жанр новый, но всё больше набирает популярность. Время растут очень быстро и важно запечатлеть это время на память.

Три года профессиональный фотограф знает, что поймать улыбку ребёнка можно перед тем, как он крепко заснёт. В стадии короткого сна они полны эмоций.



Всегда перед съёмкой Олеся берёт малышей на руки и знакомится с ними. Важно узнать, какой у них характер, какую позу они принимали в животе у мамы и в каком положении им будет удобно позировать.

Чихнул или зевнул во сне – естественность всегда согревает в портретах новорождённых.