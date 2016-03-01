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Любовь к младенцам привела успешного юриста Олесю Ковальчук в профессию фотографа

01 марта 2016 12:02
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Губки – бантиком, бровки – домиком… Нежность и трогательность. Они – олицетворение новой жизни.

Любовь к младенцам привела успешного юриста Олесю Ковальчук в профессию фотографа-1


Этим моделям всего от 7 до 14 дней. И они в силу серьёзные, задумчивые и игривые. Порой – с морщинками, как у старичков. Эти ангелочки умиляют с первого взгляда.

Любовь к младенцам привела успешного юриста Олесю Ковальчук в профессию фотографа-3

Олеся Ковальчук была успешным юристом, но с появлением детей – все изменилось. Они вдохновили на творчество.

Любовь к младенцам привела успешного юриста Олесю Ковальчук в профессию фотографа-5

Олеся пошла на курсы фотографии, и однажды попала на мастер-класс по съёмке новорождённых. Волшебные кадры – «захватили». Это – состояние души.

Любовь к младенцам привела успешного юриста Олесю Ковальчук в профессию фотографа-7

На Западе уже давно принято показывать малышей в первые дни жизни. Такая примета сулит ему счастье.

Любовь к младенцам привела успешного юриста Олесю Ковальчук в профессию фотографа-9

Съёмка новорождённых – жанр новый, но всё больше набирает популярность. Время растут очень быстро и важно запечатлеть это время на память.

Любовь к младенцам привела успешного юриста Олесю Ковальчук в профессию фотографа-12

Три года профессиональный фотограф знает, что поймать улыбку ребёнка можно перед тем, как он крепко заснёт. В стадии короткого сна они полны эмоций.

Любовь к младенцам привела успешного юриста Олесю Ковальчук в профессию фотографа-15


Всегда перед съёмкой Олеся берёт малышей на руки и знакомится с ними. Важно узнать, какой у них характер, какую позу они принимали в животе у мамы и в каком положении им будет удобно позировать.

Любовь к младенцам привела успешного юриста Олесю Ковальчук в профессию фотографа-17

Чихнул или зевнул во сне – естественность всегда согревает в портретах новорождённых.

Любовь к младенцам привела успешного юриста Олесю Ковальчук в профессию фотографа-20


Работа с самыми маленькими моделями – поистине ювелирная.


 

# Дети # Фотофакт # Фотография # Дети # Олеся Ковальчук

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