Американке дали почти 100 лет тюрьмы за жестокое обращение с ребенком

Новости США. Почти сто лет тюрьмы — за жестокое обращение с ребенком! Такой суровый, но справедливый приговор вынес суд Техаса 23-летней американке.

Многодетная мать Элизабет Эскалона приклеила руки двухлетней дочери к стене супер-клеем и жестоко избила ее. По свидетельству врача, девочка от побоев на два дня впала в кому. При обследовании медики обнаружили у нее внутричерепное кровотечение, сломанное ребро, повреждение кожи на ладонях, кровоподтеки и укусы.

Обвиняемая в содеянном призналась. Свой поступок нерадивая мамаша объяснила тем, что ребенок никак не мог приучиться ходить на горшок. По решению суда женщина сможет подать прошение о помиловании только через 30 лет. Её дети переходят под опеку своей бабушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.