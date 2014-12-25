Новости Беларуси. Большой дом - для большой семьи. 25 декабря в рамках акции «Наши дети» в городском посёлке Дятлово Гродненской области открылся детский дом семейного типа. Новоселье справила семья, которая воспитывает семеро своих детей и пятерых приёмных. Теперь все домочадцы смогут с комфортом разместиться на двух этажах коттеджа. На новоселье побывала съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ.

В новой комнате Виолетта Шелег чувствует себя полноправной хозяйкой. Теперь ей не нужно дожидаться своей очереди, чтобы сделать уроки, можно послушать музыку или поиграть, не мешая братьям и сёстрам. Всё дело в том, что многодетная семья девочки переехала в новый двухэтажный дом. Теперь места хватает всем двенадцати детям. Да и родители не чувствуют себя обделёнными. Мама Марина всегда мечтала о большой кухне.

Марина Шелег, многодетная мама:

Я очень рада и довольна, что у меня такая кухня. Я здесь готовлю и сразу же гостиная очень хорошая, большой стол. Каждый ребёнок сидит на своём месте.

Новый дом семья Шелег получила совершенно бесплатно. Буквально несколько недель назад супруги стали родителями для пятерых приёмных детей. При этом уже воспитывая семерых своих собственных. Решиться на такой шаг, утверждает отец, было непросто, но на семейном совете все домочадцы его поддержали.

Александр Шелег:

Мы, как верующие люди, приняли это, в первую очередь, как от господа. Рассуждали с семьёй, рассуждали вместе, молились. И пришли к такому мнению, что нам нужно идти, нужно взять, нужно создать такую новую семью.

Как оказалось, решение было правильным. Приёмные дети, а это пять мальчиков, уже освоились и со всеми подружились. Теперь вместе радуются новоселью.

Владимир Шелег, приёмный сын:

Мне очень нравится большой дом, есть место, где гулять.

По другому и быть не могло, уверяют в местном отделе образования. Ведь семью Шелег выбирали из многих претендентов на усыновление. И то, что они достойно воспитывают своих детей, явилось решающим фактором.

Елена Чайковская, главный специалист отдела образования Дятловского райисполкома:

Дети все благополучные, устроенные, никогда никаких вопросов не было в школе. Семья активно учувствует в школьной жизни детей. Очень правильные подходы к воспитанию детей.

Новоселье семья Шелег справила в рамках акции «Наши дети». В гости с подарками пришли руководители региона и участники общественных организаций. Кстати, таких домов семейного типа на Гродненщине уже 22.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

Мы сейчас ориентируемся воспитывать наших детей в семьях. Это опекунские семьи, это вот такие дома семейного типа. И это нам позволяет постепенно сокращать обычные наши детские дома.

Ещё несколько подобных домов в Гродненской области введут в строй уже в следующем году. А это значит, что десятки детей сирот обретут своих родителей.