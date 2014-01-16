Новости Беларуси. Завод по производству легковых автомобилей в Борисовском районе должен быть построен до 1 июля 2019 года. Соответствующий указ подписал 16 января глава государства.

Реализация этого документа позволит привлечь инвестиции в создание экспортоориентированного производства, освоить новые технологии и создать дополнительные рабочие места.

Это совместное с Китаем производство. Инвестиции в этот проект могут составить до полумиллиарда долларов. Ежегодно завод будет производить 120 тысяч автомобилей. При этом 90% продукции планируется продавать за рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.