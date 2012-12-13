За минувшие сутки на дорогах Беларуси произошло около 500 ДТП. ГАИ ввела план «Погода»

Новости Беларуси. На республиканских дорогах ГАИ ввела план «Погода». Круглосуточное дежурство идет на особо проблемных участках. Аварийность повысилась. За минувшие сутки произошло около 500 ДТП. Часто возникают заторы, особенно на оживленных магистралях.

ГАИ просит водителей не парковать машины вдоль обочин. На трассах работает снегоуборочная техника. Коммунальные службы расчищают от сугробов улицы и дворы. Но пока ситуация остается сложной. В снегу буксуют как водители, так и пешеходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В транспортном и пешеходном коллапсе мегаполис уже почти неделю. Каждый день аж полтысячи коммунальщиков устраняют последствия непогоды. Особое внимание — остановкам общественного транспорта. Одну из них от снега чистит Анатолий Федорович. Убеждает, чтобы вычистить всё, работать нужно минимум часа два. Без остановки.

Анатолий Ставров, сотрудник ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Очень тяжело. Тем более, много снега сейчас выпало. Нехватка, видимо, людей. Если бы вдвоем, легче было бы. Это дня не хватит на одну остановку, а у меня их четыре.

Труднодоступные и от этого — труднопроходимые места — тут же у обочин дорог. Весь снег после прохода спецтехники оказывается у бордюров. Поэтому из троллейбуса, по словам пассажиров, выходить не приходиться. Выпрыгивать.

Минчане:

На всех остановках такое состояние. Не выйти, не войти в транспорт. Даже перейти через дорогу невозможно.

Местами, конечно, есть каша. Трудно пройти.

Видно, что коммунальные службы стараются, но все равно при такой погоде не всегда справляются.

Такое же мокрое дело — и на пешеходных переходах. В самом центре Минска, перейдя улицу — можно сесть в лужу.

Минчанка:

Часто идут, за руки держатся, в конечном итоге получается, что люди следующие уже не могут, еще дальше обходят, прыгают прямо в лужи. Сапоги замшевые – вообще сложно.

Как снежный ком в такую погоду проблемы накапливаются и у автолюбителей. Для того чтобы найти свою машину в сугробах, Дарья Зенкевич каждый раз выходит из дома заранее.

Дарья Зенкевич, автомобилист:

Со двора очень сложно выехать, у нас ничего не расчищают. Даже здесь, возле работы, я минут 10 потратила, чтобы припарковаться.

В личном графике Александра в эту зиму тоже появился новый пункт — расчистка машины от снега. Обратиться за платной услугой местных ЖЭСов посоветовали знакомые. Но тут-то и возник главный вопрос.

Александр Писарчик, автомобилист:

Если мы заключим договор с дворником, то как он будет: каждый вечер ходить и проверять, это место, пожалуйста, не занимать, договор с человеком заключён? Нет, это, конечно, вообще отлично, если так будет.

Каждый день из мегаполиса вывозят 15 тысяч кубов снега. На 14 снежных свалок за городом. Магистрали города чистят 700 машин. Однако даже такими темпами очистить весь город не удастся. По крайней мере, за несколько дней.

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Работаем круглосуточно. В сутки выходит около 700 единиц техники, около 500-530 уборщиков территории. Есть, конечно, нарекания от минчан, от гостей столицы. Особенно это пешеходные зоны, примыкание пешеходной дорожки к проезжей части. Мы на это уделим сейчас особое внимание, направим туда большие силы.

Снег, как прогнозируют синоптики, возьмет передышку. Но ненадолго. Уже в воскресенье минчан ждут сильные морозы и очередная метель.