Выпив три бутылки водки с шофером МАЗА, его приятель сел за руль и перевернул автомобиль

Водителю одного из минских предприятий поручили отремонтировать седельный тягач. После этого прямо в кабине со своим коллегой, диспетчером той же организации, он распил три бутылки водки. Сам шофер уснул, а его приятель сел за руль, но на ул. Академической не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. После этого МАЗ перевернулся.

После ДТП виновник аварии вызвал милицию и отправился домой. Утром его разбудил директор предприятия и отвез на место аварии, а затем — на медицинское освидетельствование. В его крови было обнаружено 1,5 промилле алкоголя. В ГАИ Партизанского района уточнили, что в результате ДТП травмы получил уснувший шофер. Он находится в больнице, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».

В отношении диспетчера возбуждено уголовное дело (за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно в течение года), итогом которого может стать арест на срок до шести месяцев, ему также грозит штраф в размере до 50 базовых величин, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».