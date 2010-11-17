Вторая страшная авария в Гомельской области за год: 20-тонный МАЗ смял «Фольксваген»

Выезд на встречную полосу движения стал роковым для двух жителей Мозыря. В результате столкновения с груженым лесовозом водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.

Специалисты утверждают, что шансов выжить в такой аварии у них просто не было. Водитель грузовика, заметил легковушку, но остановить 20-тонный МАЗ было невозможно.

Выезд на встречную полосу движения наряду с превышением скорости и управлением автомобилем в нетрезвом виде продолжает лидировать в печальном списке причин ДТП. С начала года на Гомельщине в 38 авариях сопряженных с выездом на встречную полосу погибли 17 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Макушенко начальник Управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Водитель автомобиля «Фольксвагена Бора», двигаясь со стороны Гомеля в направлении Кобрина, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем МАЗ. Водитель и пассажир автомобиля «Фольксваген» от полученных травм скончались на месте происшествия.