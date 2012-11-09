Водитель «Волги» стал причиной столкновения 4 машин в Минске

Новости Минска. Пять машин пострадали в ДТП сегодня на улице Голубева. Рано утром водитель «Волги» наехал на строящийся островок безопасности, автомобиль повело, он выехал на полосу встречного движения и врезался в припаркованный «Дэо Матиз».

Того отбросило на стоящий рядом «Рено», по цепочке эта легковушка врезалась в «Мазду», а та в «Фольксваген». Водитель «Волги» и его пассажир не пострадали. Чего не скажешь о железных участниках аварии. Все обстоятельства ДТП выясняют специалисты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.