Прямой эфир

Водитель «Волги» стал причиной столкновения 4 машин в Минске

09 ноября 2012 17:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. Пять машин пострадали в ДТП сегодня на улице Голубева. Рано утром водитель «Волги» наехал на строящийся островок безопасности, автомобиль повело, он выехал на полосу встречного движения и врезался в припаркованный «Дэо Матиз».

Того отбросило на стоящий рядом «Рено», по цепочке эта легковушка врезалась в «Мазду», а та в «Фольксваген». Водитель «Волги» и его пассажир не пострадали. Чего не скажешь о железных участниках аварии. Все обстоятельства ДТП выясняют специалисты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
09 ноября 2012 07:43

В Гомеле пьяный водитель в свой день рождения протаранил автобус

06 ноября 2012 17:48

В Минске водитель «БМВ» погнался за подрезавшей его «Ауди», но не справился с управлением и снес светофор

06 ноября 2012 11:13

В Гомеле «скорая» с ребенком врезалась в три автомобиля и в дерево