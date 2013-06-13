В Жлобинском районе фура столкнулась с грузовиком. Водители чудом остались живы

Новости Беларуси. ДТП на трассе М5 возле деревни Белица Жлобинского района произошло вчера днём.

В результате столкновения фуры «Мерседес-Атего» и грузовика «Ивеко», обоих водителей зажало в салонах автомобилей. Из покореженных кабин их освободили спасатели (смотрите видео).

Оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, на прошлой неделе лобовое столкновение с фурой под Лепелем унесло жизни четырёх человек. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в фуру, груженную силикатными блоками. Водитель большегруза, пытаясь уйти от удара, резко затормозил, в результате чего сам вылетел в кювет. Однако трагедии избежать не удалось. Водитель и два пассажира легковушки скончались на месте. Еще одного медики доставили в реанимацию, однако спасти его не удалось.