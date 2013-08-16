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В Витебске у груженого лесовоза отцепился полуприцеп и стоящая сзади легковушка оказалась под бревнами

16 августа 2013 12:58
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Новости Беларуси. Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Витебске. На перекрестке у «МАЗа» отцепился прицеп с пиломатериалами и въехал в стоящий позади автомобиль. Легковушку буквально накрыло бревнами. Чудо, что в этом ДТП никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какова причина инцидента, еще предстоит выяснить.

Василий Чепик, инспектор отделения агитации и пропаганды Витебской областной Госавтоинспекции:
При повороте на улицу 14-я Полоцкая произошло отцепление полуприцепа с пиломатериалами. Данный полуприцеп совершил столкновение со стоявшим на перекрестке автомобилем «Рено». В результате данного столкновения произошла частичная россыпь пиломатериалов.

# Аварии # Авария в Витебске # Василий Чепик

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