В Витебске у груженого лесовоза отцепился полуприцеп и стоящая сзади легковушка оказалась под бревнами

Новости Беларуси. Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Витебске. На перекрестке у «МАЗа» отцепился прицеп с пиломатериалами и въехал в стоящий позади автомобиль. Легковушку буквально накрыло бревнами. Чудо, что в этом ДТП никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какова причина инцидента, еще предстоит выяснить.

Василий Чепик, инспектор отделения агитации и пропаганды Витебской областной Госавтоинспекции:

При повороте на улицу 14-я Полоцкая произошло отцепление полуприцепа с пиломатериалами. Данный полуприцеп совершил столкновение со стоявшим на перекрестке автомобилем «Рено». В результате данного столкновения произошла частичная россыпь пиломатериалов.