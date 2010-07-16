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В супермаркет ворвался лось

16 июля 2010 07:55
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В закрытые двери одного из норвежских супермаркетов постучался лось. Постучался головой, а двери и открылись.

Со списками покупок лесной обитатель видимо определился заранее, потому, что сначала целенаправленно проследовал в отдел по продаже цветов, потом в булочную и в общий зал. А вот продавцы откровенно сплоховали. Вместо того, чтобы помогать посетителю, они стали снимать его на мобильные телефоны. А ведь могли бы что-нибудь продать. Тем более, что, как отметила менеджер супермаркета, влиться в широко пропагандируемое на западе общество безудержного потребления лось, кажется, был более чем готов.

Ингун Сорли, менеджер супермаркета:
Ну, если разобраться, испортил он всего ничего: разбил пару бутылок пива, дверь снес. Посетители иногда и пострашнее бедокурят.

# Аварии # авто # Дикие животные # Фотофакт

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