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В России в аварию попал автобус, перевозивший детей. 6 человек погибли

28 марта 2013 11:47
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Новости России. В Вологодской области России попал в аварию автобус, перевозивший детей. 21 человек пострадал. Причины аварии пока не сообщаются. Известно, что автобус ехал из Санкт-Петербурга в Вологду, на одной из трасс произошло столкновение с КамАЗом.

Всего в автобусе находились 25 детей и 6 взрослых. Все они доставлены в больницы Череповца. Один ребёнок в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Шесть человек погибли на месте.На место ДТП выехали шесть бригад скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Аварии в России

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