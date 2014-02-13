В Могилёвском районе легковушка врезалась в молоковоз. Один человек погиб

Новости Беларуси. Сложные погодные условия всё чаще становятся причиной серьёзных ДТП. Около 7 утра в Могилёвском районе легковой автомобиль врезался в молоковоз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель легковушки погиб на месте, пассажирка оказалась заблокированной в салоне. Спасателям понадобился почти час, чтобы достать женщину и тело погибшего мужчины из машины. Пострадавшая доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Андрей Колесник, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевской области:

Предварительно можно сказать, что водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с молоковозом МАЗ.

Погодные условия играют не последнюю роль в безопасности дорожного движения. В настоящее время в связи с тем, что существуют такие перепады дневной и ночной температур, на отдельных участках автодорог образуется наледь, гололед. Водителям нужно это учитывать. И, прежде всего, выбирать безопасную скорость движения.