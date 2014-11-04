В Могилеве Honda насмерть сбила пенсионерку

Новости Беларуси. Женщина пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Пресс-служба ГАИ УВД Могилёвского облисполкома:

3 ноября в 19-35 в г. Могилеве 29-летний могилевчанин управляя автомашиной «Honda» вблизи дома №105 по улице Челюскинцев, совершил наезд на переходившую проезжую часть в неустановленном месте 61-летнюю местную жительницу. Помните, что ошибки, допущенные на дороге, имеют порой слишком высокую цену: здоровье, а в отдельных случаях – человеческую жизнь.

Трагедией могла закончиться и авария в Стародорожском районе Минской области.

Воспитательница детского сада вместе с двумя воспитанниками попала под колеса автомобиля ГАЗ. За рулем легковушки находился 60-летний мужчина.

Как рассказали в ГАИ, женщина с детьми пересекала дорогу вне пешеходного перехода. Подробности вы узнаете из видео.