Прямой эфир

В Могилеве Honda насмерть сбила пенсионерку

04 ноября 2014 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женщина пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Пресс-служба ГАИ УВД Могилёвского облисполкома:
3 ноября в 19-35 в г. Могилеве 29-летний могилевчанин управляя автомашиной «Honda» вблизи дома №105  по улице Челюскинцев, совершил наезд на переходившую проезжую часть в неустановленном месте 61-летнюю местную жительницу. Помните, что ошибки, допущенные на дороге, имеют порой слишком высокую цену: здоровье, а в отдельных случаях – человеческую жизнь.

Трагедией могла закончиться и авария в Стародорожском районе Минской области.

Воспитательница детского сада вместе с двумя воспитанниками попала под колеса автомобиля ГАЗ. За рулем легковушки находился 60-летний мужчина.

Как рассказали в ГАИ, женщина с детьми пересекала дорогу вне пешеходного перехода. Подробности вы узнаете из видео.

# авто # Авария в Могилевской области

Другие новости рубрики

Все новости
Зельвенский район: водитель грузовика засмотрелся на навигатор и врезался в фуру
04 ноября 2014 08:19

Зельвенский район: водитель грузовика засмотрелся на навигатор и врезался в фуру

Пьяная девушка-водитель въехала в сломавшуюся легковушку, а затем столкнулась с автобусом в Минске
03 ноября 2014 10:17

Пьяная девушка-водитель въехала в сломавшуюся легковушку, а затем столкнулась с автобусом в Минске

Маршрутка столкнулась с внедорожником и перевернулась в Могилеве: несколько человек травмированы
02 ноября 2014 13:27

Маршрутка столкнулась с внедорожником и перевернулась в Могилеве: несколько человек травмированы