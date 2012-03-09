В Минске женщина-водитель после ДТП бросила травмированную подругу в разбитом авто и скрылась

Дорожная обстановка в Беларуси остается непростой. Заморозки ночью и оттепель днем превращают трассы в сплошной каток. Так, только за минувшие сутки на дорогах республики погибли два человека и 9 ранены.

Серьезное ДТП произошло этой ночью и в Минске. Авария случилась на улице Матусевича. Иномарка, в которой находились две женщины, врезалась в осветительную мачту. Удар был настолько сильным, что машина буквально развалилась пополам.

Женщина-водитель, видимо, находясь в шоковом состоянии, покинула место происшествия. Ее подругу с множественными переломами и черепно-мозговой травмой доставили в больницу скорой помощи. Личность женщины-водителя установили по оставленным в салоне документам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сорокач, старший инспектор ГАИ РУВД Фрунзенского района Минска:

По факту ДТП управлением ГАИ Мингорисполкома проводится проверка. За рулём данной автомашины находилась женщина примерно 1975 года рождения, со слов очевидцев. В данном ДТП причинены телесные повреждения пассажиру, что является отягчающими обстоятельствами. Данный водитель будет подвергнут административному воздействию согласно действующему законодательству.