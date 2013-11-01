В Минске усилили борьбу с нелегальными таксистами

Новости Минска. В Минске увеличилось количество частных перевозчиков, которые уклоняются от налогов. По решению суда, за последние месяцы было конфисковано 6 машин, к ответственности привлечены почти 600 человек. Штраф за такую «предпринимательскую деятельность» составляет минимум 15 базовых величин. Чтобы поймать нарушителей, в городе ежедневно проводят рейды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Денис Фандо, ведущий специалист управления контроля транспортной деятельности филиала транспортной инспекции по г. Минску и Минской области:

Если останавливается машина, на кузове которой имеются отличительные признаки автомобиля такси, и при этом она перевозит пассажиров, то составляется акт внепланово-тематической проверки и, по результатам разбирательства, информируются налоговые органы. И они уже привлекают, в пределах своей компетенции, данных водителей к ответственности.