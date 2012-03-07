В Минске один и тот же микроавтобус за несколько часов попал в сводки ГАИ и милиции

Новости Беларуси, Минск. Владелец «Фольксвагена» припарковался у Червенского ранка и ушел за покупками. Когда вернулся, машины не обнаружил. Мужчина обратился в милицию, правоохранители тут же стали искать угонщика.

Операция не заняла много времени. Как выяснилось, микроавтобус сам выкатился на перекресток, задел легковушку, а после врезался в ограждение подземного перехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель микроавтобуса:

Вышел из магазина, смотрю: машины нет. Заявил об угоне. Был объявлен план перехват. Предложили прокатиться по району, чтобы посмотреть. Буквально минут через пять мы ее нашли. Видимо, выбило передачу или не до конца воткнул.

Водитель:

Стоял в третьем ряду, смотрю: машина идет прямо на меня. Я аж испугался. В сторону отодвинуло. Потом вышел из машины, посмотрел, что этот автомобиль дальше покатился. Чуть автобус и троллейбус не задел.