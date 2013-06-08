В Минске машины массово остаются без госномеров

Новости Беларуси. Незаконный бизнес или обычное хулиганство? В столичном микрорайоне Сухарево уже второй раз за последние месяцы зафиксирована массовая кража номеров с автомобилей. И такие случаи не редкость в Минске. Машины остаются без госзнаков с завидной периодичностью. Хулиганы безнаказанны, а автомобилисты раз за разом оформляют новые номера, тратя свое время и деньги.

Для Елены Павловны теперь каждое утро начинается с тревожного взгляда в окно. Оставляя свой автомобиль на стоянке около дома, она не уверена, что найдет его целым и невредимым.

Елена Васецкая, пострадавшая:

Вечером поставила автомобиль на стоянку точно в 22:25. В 7:40 утра номера уже не было.

И Елена Павловна не одинока в своем невезении. Дважды за последнее время в микрорайоне Сухарево автомобили оставались без номеров.

Первый раз более 20 автомобилей жителей микрорайона Сухарево остались без госномеров 1 апреля. Но оказывается, неприятная шутка местных хулиганов в Минске повторяется с завидной регулярностью. Похожая ситуация была в сентябре прошлого года. Тогда номера удалось вернуть.

Вероника Стрельская, пресс-офицер Фрунзенского РУВД Минска:

В сентябре через три дня сотрудниками ГАИ Центрального района в водосточной трубе в районе Минской кольцевой автодороги были обнаружены все номера и возвращены владельцам.

А особо невезучим автовладельцам, которые пострадали от шуток хулиганов, придется проходить процедуру получения новых номеров. Ежедневно с кражей номеров с автомобилей сталкиваются три-четыре минчанина.

Александр Абрамович, инженер по транспорту Межрайонного регистрационного отдела УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Если украли номер, нужно обратиться в РОВД по месту кражи, получить документ, что обращались по поводу кражи номера. С ним нужно приехать к нам, оформить заявление на получение новых номеров, пройти осмотр автомобиля на площадке осмотра и получить новые номера.

Эта процедура займет примерно один день и облегчит кошелек на 300 тысяч. К сожалению, пострадавшим автовладельцам не приходится рассчитывать на то, что номера найдут и с хулиганов взыщут эти расходы.

Вероника Стрельская:

Все остается на гражданине. Ни от кого помощи ждать не приходится. По данным фактам было отказано в возбуждении уголовного дела, так как госномера являются государственной собственностью, а не частной, и их стоимость не превышает двух базовых величин. Кто их похищал и с какой целью, мы сказать не можем.

В России, кстати, процветает бизнес на снятых номерах.

Александр Абрамович:

Крадут номера, оставляют телефон и предлагают их выкупить, потому что думают, что человек лучше отдаст какую-то сумму денег, чем поедет в Минск покупать новые номера.

Правоохранители советуют сразу вызывать милицию. Только в этом случае вымогателей можно задержать. А, чтобы не пришлось разыскивать тех, кто ворует номера и очередной раз ездить за госномерами, автовладельцы, живущие в микрорайоне Сухарево, собираются установить во дворах видеокамеры.

Кроме того, автолюбители надеются, что уж в третий раз неприятность обойдет их машины стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.