В Китае грузовик въехал в фуру, а затем врезался в пассажирский автобус. Погибли 17 человек

Подробности ДТП, а также возможный виновник выясняются, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
ДТП произошло в Заокском районе Тульской области около 9 часов по московскому времени. По предварительным данным, микроавтобус, в котором находились 2 взрослых белорусов и 9 детей, следовал из Беларуси в направлении Москвы и столкнулся с панелевозом.
Подготовительные работы начнутся уже в этом году и пройдут в два этапа.
Авария произошла 4 августа около 18.30.
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