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В Китае грузовик въехал в фуру, а затем врезался в пассажирский автобус. Погибли 17 человек

06 августа 2011 13:17
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ДТП произошло на востоке страны скоростной трассе Шанхай-Куньмин.

Подробности ДТП, а также возможный виновник выясняются, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Авария в Китае

Авария в Китае

Авария в Китае

Авария в Китае

Авария в Китае

Авария в Китае

Авария в Китае

Авария в Китае

Авария в Китае

Авария в Китае

Авария в Китае

Авария в Китае

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария фуры

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