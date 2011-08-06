В Китае грузовик въехал в фуру, а затем врезался в пассажирский автобус. Погибли 17 человек

Под Тулой разбился автобус с белорусами. 1 человек погиб, 5 ранены

ДТП произошло в Заокском районе Тульской области около 9 часов по московскому времени. По предварительным данным, микроавтобус, в котором находились 2 взрослых белорусов и 9 детей, следовал из Беларуси в направлении Москвы и столкнулся с панелевозом.