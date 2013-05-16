В Гомельской области неадекватного тракториста удалось остановить лишь стрельбой

Новости Беларуси. На Гомельщине стрельбой закончилась погоня за ... трактором. Огонь по колёсам сельхозмашины открыли сотрудники Лоевского отделения ГАИ.

На крайние меры правоохранители пошли из-за неадекватного поведения водителя на дороге. По колёсам начали стрелять только после того, как нарушитель отказался останавливаться. Несговорчивый шофёр - неоднократно судимый. Водительских трав не имел.

Обогнав трактор, инспекторы вынудили свернуть его на просёлок, не доезжая первых деревенских дворов.

Нарушитель на тракторе пересёк поле и попытался скрыться в лесу, в направлении государственной границы с Украиной. Останавливаться не собирался.

Далее последовало 2 предупредительных выстрела в воздух и восемь прицельных по колёсам.

Александр Трестьян, инспектор ДПС Отделения ГАИ Лоевского РОВД:

Было произведено 8 выстрелов, повреждено 2 колеса. После этого трактор остановился в лесу, произошло задержание. За рулем данного трактора находился работник одного из фермерских хозяйств, который не имел водительского удостоверения, а также не имел при себе никаких документов на трактор. Он сказал, что боялся административной ответственности, поэтому не останавливался.

Нарушителем оказался животновод одного из местных хозяйств. На тракторе он хотел съездить в соседнюю деревню в магазин за продуктами. Правда, возвращаться пришлось уже пешком.

Неудавшаяся поездка в магазин обойдётся животноводу в 40 миллионов рублей - приблизительно столько стоит новая резина для трактора. Для сравнения, штраф за управление транспортным средством для бесправника составил бы всего 500 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.