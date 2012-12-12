В Гомеле мусоровоз сбил ребенка насмерть недалеко от школы

Новости Гомеля. Практически напротив школы мусоровоз сбил школьника. Ребенок переходил дорогу в положенном месте, но тяжелая машина не смогла вовремя остановиться на обледенелой дороге. Тормозной путь мусоровоза составил около 30 метров. Ребенок погиб на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщение очевидца на onliner.by:

Знаю, школьник жил в пригороде и добирался в школу на поезде и потом на автобусе. В тридцати метрах от остановки автобуса находится этот самый переход. Сегодня в Гомеле на улицах много снега. Возможно, подросток проявил невнимательность, когда пересекал проезжую часть. Вероятно, он подумал, что грузовик его пропустит, и не рассчитал, что скорость машины была слишком велика. Школьник прошел пару метров, и его сбил мусоровоз – автомобиль тяжелый, сразу остановить такой невозможно. Сказалось и скользкое покрытие – тормозной путь, как мне показалось, был пару десятков метров. Я видел место столкновения: водитель тормозил по льду. Семиклассника затянуло прямо под машину. Шансов выжить после такой аварии у него не было. Конечно, это трагедия для нашего города.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.