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Возле Национальной библиотеки внедорожник вылетел на встречную

12 декабря 2012 08:44
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Новости Минска. Встреча в тяжелом весе. Столкновение внедорожника и кроссовера произошло утром возле станции метро «Восток». Водитель первого задел снежный отвал на разделительной полосе, после чего машину вынесло на встречную. Иномарку, которая вышла из-под контроля, невольно остановила «Honda». В машинах сработали подушки безопасности, но оба водителя были доставлены в больницу. У женщины, которая была за рулем джипа, травма спины.

Причину аварии выясняет ГАИ, не исключено, что злую шутку сыграли сложные погодные условия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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